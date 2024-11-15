中共洛阳市委农村工作领导小组办公室关于洛龙区、汝阳县秸秆焚烧情况的通报

进入“三夏”以来，各县区认真贯彻落实省、市“三夏”生产暨夏粮收购秸秆禁烧工作会议精神，强化工作举措、积极主动作为，加强秸秆禁烧管控工作。但是，个别县区、乡镇工作中仍存在侥幸心理，落实管控措施有棚架。

中共洛阳市委农村工作领导小组办公室

关于洛龙区、汝阳县秸秆焚烧情况的通报

各县区党(工)委农村工作领导小组：

进入“三夏”以来，各县区认真贯彻落实省、市“三夏”生产暨夏粮收购秸秆禁烧工作会议精神，强化工作举措、积极主动作为，加强秸秆禁烧管控工作。但是，个别县区、乡镇工作中仍存在侥幸心理，落实管控措施有棚架。5月25日，省生态环境部门发布《夏收期间全省空气质量情况(第5期)》，推送我市火点8个，其中伊川县7个、汝阳县1个，急剧拉高我市总火点数量。经现场核查，伊川县火点实际位置为洛龙区龙门石窟街道办事处槐庄村东北侧、东草店村东侧等区域，属于洛龙区龙门石窟街道办事处地域。

为严明工作纪律，根据《洛阳市秸秆禁烧责任追究办法》(洛农领办〔2024〕16号)，洛龙区龙门石窟街道办事处、汝阳县陶营镇秸秆焚烧火情为全市夏季“第一把火”，且洛龙区龙门石窟街道办事处火点多发。经研究，作出以下处理决定：

1.对洛龙区龙门石窟街道办事处党委书记、汝阳县陶营镇党委书记公开约谈，责令作出检查并在《洛阳日报》等媒体予以曝光；

2.扣减洛龙区财力40万元、扣减汝阳县财力30万元。

希望各县区引以为戒，切实吸取教训、举一反三、强化举措、压实责任，高标准做好秸秆禁烧工作。

中共洛阳市委农村工作领导小组办公室

2025年5月25日