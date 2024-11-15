深学总书记嘱托谋发展 笃行“两高四着力”启新程——访市发展改革委党组书记、主任关宇飞

“习近平总书记莅临河南考察，首站来到洛阳，充分体现了总书记对洛阳发展的高度重视和对洛阳人民群众的亲切关怀，我们倍感振奋、倍感温暖、备受鼓舞。”昨日，市发展改革委党组书记、主任关宇飞接受洛报融媒记者专访时表示，总书记对河南工作提出了“两高四着力”的重大要求，尤其是对洛阳加快先进制造业发展、加强历史文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等进行了详细指导，为全市如何以高质量发展的确定性应对各种不确定性，指明了前进方向、提供了根本遵循。

宁德时代洛阳基地二期项目加快推进（资料图片）

“习近平总书记莅临河南考察，首站来到洛阳，充分体现了总书记对洛阳发展的高度重视和对洛阳人民群众的亲切关怀，我们倍感振奋、倍感温暖、备受鼓舞。”昨日，市发展改革委党组书记、主任关宇飞接受洛报融媒记者专访时表示，总书记对河南工作提出了“两高四着力”的重大要求，尤其是对洛阳加快先进制造业发展、加强历史文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等进行了详细指导，为全市如何以高质量发展的确定性应对各种不确定性，指明了前进方向、提供了根本遵循。

当前，我市产业转型升级步伐不断加快，宁德时代洛阳基地产线陆续投产、后续项目加快实施，百万吨乙烯项目进入全面建设阶段，两大千亿级产业集群正在加速崛起；龙门实验室、智慧岛等创新平台科技成果产出效益逐步显现，高技术产业增加值保持高速增长；城乡融合发展进程不断提速，粮食安全保障、乡里中心建设、特色农业发展等乡村振兴工作全面推进。今年以来，全市经济保持了平稳向好的良好态势。

关宇飞表示，下一步，全市发展改革系统将把学习好、领会好、贯彻好此次总书记在河南考察时的重要讲话精神作为当前的重要政治任务，坚持把贯彻落实总书记在河南考察时的重要讲话精神与系统贯通总书记历次对河南工作的重要论述相结合，与高水平落实全省推进“两高四着力”系统要求相结合，与高质量实现全市经济社会发展总目标相结合，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，推动总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果，不断开创洛阳高质量发展新局面。

全市发展改革系统将具体做好六个方面工作：一是着力稳定经济运行，坚持稳中求进工作总基调，深入细致做好经济运行调度，准确把握经济发展总量当量和变量之间的辩证关系，加快补齐短板弱项，保持我市经济持续回升向好态势。二是推动制造业高质量发展，聚焦“四新一装备”，坚持以科技创新为引领、以实体经济为根基，做大做优创新平台、全力保障推动全市重大产业项目加快建设，加快重塑洛阳产业格局。三是促进城乡融合发展，大力发展县域经济，推进以县城为重要载体的新型城镇化，不断加大完整社区、农业基础设施等民生设施建设力度，保障粮食安全，以城乡融合发展带动乡村全面振兴。四是认真贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，牢牢把握重在保护、要在治理的战略要求，落实落细各项工作任务，进一步发挥好黄河流域生态保护和高质量发展牵头统筹作用。五是加强历史文化遗产保护利用，持续抓好洛阳大遗址保护、高品质古都文化体验区建设，以传统文化保护传承推动文旅融合发展，把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。六是高水平编制好“十五五”规划，坚持开门编规划，加强政策衔接和沟通对接，争取更多项目进入国家和省“大盘子”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李航 郑凯）