第十三届“小手画三彩”儿童三彩釉画展开幕

昨日，第十三届“小手画三彩”儿童三彩釉画展在我市开幕。

昨日，第十三届“小手画三彩”儿童三彩釉画展在我市开幕。

省关工委主任赵素萍，省关工委副主任、秘书长李恩东出席活动。市关工委执行主任王全乐、副主任邬晓芒等参加活动。

赵素萍在致辞中指出，“洛阳三彩”是中华历史文化的瑰宝，是中国陶瓷艺术的精华。“小手画三彩”活动深入贯彻落实习近平文化思想，充分发挥洛阳丰厚历史文化资源优势，为广大青少年搭建起创新传承优秀传统文化、感悟深厚文化魅力的平台。广大青少年要坚定文化自信，增强民族自信心和自豪感，自觉做好中华优秀传统文化的传承者，用青春视角向世界展示中华文化之美。广大青少年工作者要丰富传统文化的创新表达，激发青少年浓厚兴趣，教育引导他们更好地认识、认同中华文明，共同保护好、传承好、传播好中华文化瑰宝。

第十三届“小手画三彩”儿童三彩釉画展由河南省关工委、洛阳市关工委主办。今年4月初，活动面向全省小学生征集作品，广大少年儿童踊跃参与，充分发挥想象力和创造力，以友谊、家庭、家园为创作灵感，用画作展示对美好生活的憧憬向往，对伟大祖国的深情祝福。截至4月底，活动共收到投稿作品2.2万余幅。活动展出地点为洛龙区的中国三彩文创园，活动展出时间将持续至6月底。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 陈飞）