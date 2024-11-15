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犊车麈尾（河洛典故）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网 2025.05.26 08:15
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　　古代达官贵人出行，多乘马车，其实牛车也是重要的交通工具。起初，乘牛车意味着贫困，比如据《资治通鉴》记载，刘邦刚建立汉朝时，百废待兴，财力匮乏，连御用马车都凑不够四匹毛色相同的马，将相出行有时不得不乘牛车。

　　到了魏晋南北朝，牛车反倒成了地位与清廉的象征，受到清谈名士们的青睐。

　　西晋时，石崇与王恺斗富赛牛。一天，二人都乘牛车出游，回来时争着先进洛阳城。石崇的牛跑了几十步后便迅如飞禽，王恺的牛使出吃奶的劲儿也没追上，把王恺气得不行。后来，王恺买通石崇帐下的侍卫长和车夫，问明了其中原因。再次比试，王恺赢了，泄密者却因此丢了性命。

　　到了东晋，丞相王导出行也驾牛车，可惜他的驾车技术远不如石崇的车夫，牛车跑得太慢，急死人。

　　王导的妻子曹氏禁止他纳妾，他便另外弄了一座宅院，养了一群姬妾，经常两头跑。日子久了，曹氏觉得不对劲儿，几经打探，终于得知王导的这个秘密。曹氏火冒三丈，准备去看个究竟。王导害怕爱妾被辱，马上叫人准备牛车，赶去解围。一路上他心急如焚，牛却怎么也跑不快，慌乱之间，他竟举起麈(音同主)尾赶牛。

　　麈尾乃名流雅器，是清谈时的必备道具，竟被王导用来赶牛。司徒蔡谟知道这事儿后，戏弄王导说：“朝廷准备给您加九锡啦。”九锡是天子赐给诸侯、大臣的九种器物，加九锡乃至高礼遇。

　　王导正暗自高兴，却听蔡谟接着说：“不闻余物，惟有短辕犊车，长柄麈尾。”意思是说天子准备赐给王导的九锡没别的，就两样：小牛犊拉的短辕车和长柄的麈尾。王导被这个玩笑惹得大怒，回头便对人说：“吾往与群贤共游洛中，何曾闻有蔡克儿也。”我当年与群贤同游洛阳城，何曾听说过蔡谟这家伙。他说蔡谟，却故意提到其父蔡克的名讳，这在古代可是大不敬，也算以牙还牙了。 成语“犊车麈尾”嘲讽人惧内，就是打这儿来的。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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