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涧西区长安路一社区：“一针一线”织出社区助老“同心圆”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.26 08:20
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　　日前，经过3个多月的精心筹备，由涧西区长安路一社区10余位“银发工匠”精心钩织的“银铃花”“金狐狸”“巧娃娃”等120件手工艺品，亮相社区公益售卖集市。

　　“这针线活儿能帮到孤寡老伙计们，可比打麻将有意义多喽！”社区邻长、“银发工匠”汪兰莉从摊位上拿起自己钩织的“金狐狸”玩偶笑道。按照社区的计划，此次公益售卖筹集的所有善款，将用于为辖区孤寡老人购买蔬菜、水果等生活品。

　　这场温情活动，是社区党委利用“微网格”推动基层治理创新的一次尝试。

　　面对辖区老年人口占比高、助老资源有限的实际，去年，社区依托“邻里微网格”机制，发动10名邻长、6名单元长组建“银发工匠”志愿服务队，以涧西区第四届公益微创投大赛为平台，推出“巧手编织靓生活”项目。

　　社区党委书记杨书玲算过一笔账：社区老年居民占比较高，其中大多数人有一定的手工技能且有参与社区活动的热情，若能激活这份“银发生产力”，既能丰富老年居民的精神文化生活，又能反哺社区助老服务。

　　说干就干。项目启动后，社区特邀非遗钩织传承人开设“指尖课堂”。从锁针起头到立体造型，72岁的单元长王秀英戴着老花镜做了厚厚一本笔记，她说：“年轻时给娃织毛衣的手艺，没想到老了还能派上用场。”经过短短两周培训，每位“银发工匠”均掌握5种针法，活动室逐渐变成创意工坊——憨态可掬的“巧娃娃”缀上铃铛成了钥匙扣，彩线编织的“银铃花”组成居家装饰画。在社区公益售卖前，这支平均年龄68岁的团队累计创作出120件手工艺品。

　　让杨书玲没有想到的是，这场“小而美”的公益活动，不仅为“银发工匠”和辖区孤寡老人带去了生活改变，更如春风般悄然焕新着社区治理生态。原本沉默的楼栋长们主动建起“编织交流群”，年轻妈妈带着孩子加入第二期培训，辖区商铺主动提供义卖场地……

　　“最可贵的是形成了‘技能培训、公益生产、反哺助老’的内生循环。”杨书玲指着墙上的“微网格服务地图”说，下一步社区将孵化“编织工坊”可持续项目，并拓展“以工代捐”模式，让更多居民用手艺兑换社区服务积分。

　　据了解，截至社区公益售卖集市结束，活动共计售出手工艺品45件，筹得社区助老公益资金495元。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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