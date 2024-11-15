聚焦“两高四着力”　推动重要讲话精神在河洛大地开花结果——二论学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神

殷殷嘱托催人进，奋勇争先谱新篇。

殷殷嘱托催人进，奋勇争先谱新篇。

“着力建设现代化产业体系和农业强省，着力改善民生、加强社会治理，着力加强生态环境保护，着力推动文化繁荣兴盛，以高质量发展和高效能治理奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章。”习近平总书记莅临河南考察，为新时代新征程上中原大地发展把脉定向、指路领航，激励我们聚焦“两高四着力”奋勇争先，推动总书记重要讲话精神在河洛大地落地生根、开花结果，为全国全省发展大局作出更大贡献。

越是使命如山，越要奋勇争先。洛阳集老工业基地、中原城市群副中心城市、黄河流域重要节点城市等多重“定位”于一身，在中部地区加快崛起、黄河流域生态保护和高质量发展中肩负重要使命。面对总书记的殷殷嘱托，面对国家战略的使命召唤，我们必须奋勇争先，才能示范先行、进位出彩，在全国全省发展大局中展现更大的担当作为。

奋勇争先，是我们全面落实嘱托的必然要求。这次考察河南，习近平总书记首站来到洛阳，进企业、访古迹、听民声、话发展，让人深切感受到总书记的人民情怀，深切感受到大国领袖的从容睿智，深切感受到他对河洛大地饱含的深情。在洛轴，总书记指出“现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子”，制造业是洛阳的“当家产业”，这一指示给洛阳制造业高质量发展注入“强心剂”；在龙门石窟，总书记指出“文旅融合前景广阔，要推动文旅产业高质量发展，真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业”，洛阳是新文旅“顶流”，这一重要指示让洛阳文旅转型破圈的劲头更足了……殷殷嘱托、悉心指导，让我们更加认清了应担之责、明确了前行之路。我们必须拿出奋勇争先的思想自觉和行动自觉，把殷殷嘱托转化为生动实践。

奋勇争先，是我们开创发展新局的必然要求。这些年，洛阳全面贯彻新发展理念，聚焦“建强副中心、形成增长极”，扭住“三项重点工作”，抢抓机遇、改革创新，展现了奋勇争先的强大气场。看产业，宁德时代洛阳基地等一大批重大项目投产，形成2个千亿级产业集群、10条百亿级产业链；看乡村，特色产业集中连片发展全域起势，农村居民可支配收入去年增长6.7%；看城市，邻里中心、社区体育公园建到“家门口”，教育、医疗等功能加快“质”变……洛阳产业版图重塑、城市品质提升、乡村加速振兴，最根本的就在于习近平总书记掌舵领航，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。进一步开创发展新局面，我们必须聚焦“两高四着力”奋勇争先，才能继续保持好的发展态势，加速形成出彩胜势。

唯有奋勇争先，方能不负嘱托！

行动是最好的贯彻，发展是最好的落实。新时代新征程，聚焦“两高四着力”，要深刻领悟习近平总书记关于坚定信心推动高质量发展的重要要求，不断开创洛阳高质量发展新局面。要深刻领悟习近平总书记关于扎扎实实加强社会治理的重要要求，提升社会治理现代化水平。要着力建设现代化产业体系和农业强省，着力改善民生、加强社会治理，着力加强生态环境保护，着力推动文化繁荣兴盛，以高质量发展和高效能治理奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。让我们沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进，自觉把对总书记的深情爱戴转化为谱写洛阳发展新篇的生动实践和实际成效，一步步把总书记为我们擘画的美好蓝图变成美好现实！（洛平）