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杨机：奉公正己 一代名臣(北魏传奇)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.05.26 08:15
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　　上篇我们讲胡太后与永宁寺塔的故事，说到永宁寺取名“永宁”，实则一点儿也不安宁。这座举世无双的皇家寺院，在乱世中曾驻扎过叛军，囚禁过皇帝，也曾成为血腥的屠场。公元534年，奉公正己大半生的名臣杨机，被权臣高欢杀害于此。

　　清直之士遇伯乐

　　杨机生在洛阳，祖籍在甘肃天水一带。北魏初年，他的祖父杨伏恩带着家人迁居洛阳。他自幼就十分聪慧，并有志向和节操，受到士人赞誉。

　　24岁时，杨机受到河南尹李平及权贵元晖的赏识，任河南尹功曹。元晖对杨机尤为信任，郡中事务无论大小都交给杨机处理。有人觉得不妥，想让元晖把杨机手中的权力收回来，元晖却不以为然：“吾闻君子劳于求士，逸于任贤。……吾既委得其才，何为不可？”好不容易找到一个可用之才，把一切都交给他，我就可以高枕无忧了，有啥不可以的？这话传出去，杨机名气更大了。

　　当时，诸皇子被封王，其属官大多不堪重用，于是朝廷下诏让各地选拔“清直之士”，元晖便向京兆王元愉举荐杨机，让他担任国中尉。杨机果真清廉正直，元愉对他既敬又怕。

　　渐渐地，杨机显示出一项才能：“廉平在己，声实俱茂，宜参大理，预断庶狱。”他清廉公正，特别适合掌管刑狱诉讼，于是“迁伏波将军、廷尉评，行河阴令”，到河阴县当“法官”去了。

　　彼时杨机40岁上下，处理政务刚正不阿，认识通达，不畏权势，断案公正，由此声名远扬。平南将军、荆州刺史杨大眼听说之后，就把他挖去做了平南长史。杨大眼军功显赫，替他做事，必能为仕途“加分”，加上杨机着实能干，后来调到南阳、叶县，为政成绩突出，声誉显著提升。待一切水到渠成，杨机当上了洛阳令，成为北魏都城洛阳的最高行政长官。

　　断案理财样样行

　　洛阳作为都城，是全国最难治理的地方，城里住的多是皇亲国戚、达官贵人，个个都不好惹。人得罪不起，事又不能不做，您说杨机难不难？可他偏偏擅长啃硬骨头，才上任十天半个月，就让京城权贵刮目相看，让洛阳百姓心服口服。

　　人们发现，这个洛阳令不仅声势气派令人敬畏，而且专业素质过硬，记性好得出奇：涉案人员只要在他面前走一趟，再次出现时，他就能说出此人姓甚名谁，以及案件的来龙去脉。这么一来，谁还敢再铤而走险？《魏书·杨机传》中称：“京辇(国都)伏其威风，希有干犯。”杨机墓志中说：“豪右匿影，奸凶窜迹。旬月之间，京邑肃尔。”杨机新官上任头一个月，洛阳就变得治安稳定，秩序井然。

　　据《洛阳伽蓝记》载，北魏洛阳城建阳里的东面有绥民里，里内有洛阳县府，靠近渠水，县府门外有洛阳令杨机的《清德碑》。可见百姓对这位洛阳令清正廉洁的德行十分认可。

　　自洛阳令往后，杨机换了一二十个官衔，其间还做过河南尹，墓志上说他“抚莅未几，风化大行。士女歌谣，击腹舞抃”。杨机为官一任，造福一方，老百姓载歌载舞地赞颂他。

　　经过30多年的官场历练，杨机“道泽被于一方，仁声光于万里。考绩为天下第一”。孝武帝永熙年间，杨机官拜度支尚书，管理国家财政大事。

　　《魏书》里说杨机“有能名”，即出了名的能干，果真放哪儿哪儿中！他断案有一手，理财也很行，当时“军国多虞，费用处广”，朝廷所需财物，完全依靠做度支尚书的杨机精心筹措，才得以保证供给。

　　奉公正己大半生

　　成语“奉公正己”说的就是杨机。

　　杨机为官30多年，历仕孝文帝、宣武帝、孝明帝、孝庄帝、东海王、前废帝、后废帝、孝武帝等八帝。《魏书》中说他，“方直之心久而弥厉，奉公正己，为时所称。家贫无马，多乘小犊车，时论许其清白”。

　　杨机人品端方正直，在官场摸爬滚打大半生后更是如此！他奉公行事，严格约束自己，深受时人称赞。都当上“财政部长”了，家里还穷得连匹马都买不起，他出门常坐一辆小牛车，身处乱世，清白廉洁，实属难得。

　　北魏末期，尔朱氏乱朝，权臣高欢趁机扩张势力，击败尔朱氏，操纵朝政。北魏皇帝频频更换，政权处于崩溃边缘，“世途多难，横波不息”，公元534年，59岁的杨机与辛雄等北魏重臣，被高欢杀害于永宁寺。

　　后来，杨机被葬在“阙口之右，飞山之东北，去洛阳七十里”之处，据考古勘察，应是今洛龙区丰李街道马窑村三道岭。 2005年，洛阳博物馆从宜阳征集了一批珍贵的北魏文物，其中就有杨机墓志、夫人梁氏墓志及一批彩绘陶俑等。近段时间，洛阳博物馆彩绘陶“牵手女俑”走红，引来全国各地的“闺蜜”排队打卡，而这对“北魏小姐妹”就出自杨机墓。(洛报融媒·洛阳网记者 杨文静)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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