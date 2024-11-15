坚定信心推动高质量发展高效能治理——访新安县委书记王智

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，为我们做好今后各项工作提供了根本遵循，让我们深受鼓舞、倍感振奋。”5月25日，新安县委书记王智在接受洛报融媒记者专访时表示，将进一步坚定政治自觉、强化政治担当、扛牢政治责任，认真落实“两高四着力”要求，以高质量发展和高效能治理成效奋力谱写现代化建设新成效。

“习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，为我们做好今后各项工作提供了根本遵循，让我们深受鼓舞、倍感振奋。”5月25日，新安县委书记王智在接受洛报融媒记者专访时表示，将进一步坚定政治自觉、强化政治担当、扛牢政治责任，认真落实“两高四着力”要求，以高质量发展和高效能治理成效奋力谱写现代化建设新成效。

以科技创新引领现代化产业体系建设。坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，围绕铝精深加工、轴承装备、新特材料三大主导产业集群，持续实施高新技术企业倍增计划、高成长性企业培育行动，提升新安经开区管理运营专业化、市场化水平；加快推进欣安新能源二期、中超新材料三期、香江万基金属镓等战略性新兴产业布局和万基电解铝产能转移、铝精深加工产能替代，积极抢占新赛道，全面提升产业链发展水平。坚持科技创新赋能，依托万基、新强联等龙头企业，强化与龙门实验室、河南科技大学等交流合作，大力推动关键核心技术攻关和产学研一体化，加快培育和发展新质生产力。

以城乡融合带动乡村全面振兴。以国家乡村振兴示范县、“千年樱红”省级宜居宜业和美乡村建设创制型先导区建设为抓手，坚持工业化理念、产业化思维，持续推广物联网、无人机植保等智慧化、设施化农业技术，推动农业产业链条向精深加工延伸。分批分类推进县域城乡供排水一体化、农村公路、水利灌溉、公共服务等基础设施建设和乡村人居环境改善，打造全省丘陵地区宜居宜业和美乡村建设样板。