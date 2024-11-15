洛阳：基层善治 幸福加码

居民动动手指，一键反映问题，网格员第一时间处理…………西工区建成投用“智慧西工”平台，以大数据赋能基层治理，切实提升了基层治理效能。

“要全面落实党的领导，健全社会治理体制机制，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。要更好凝聚服务群众，健全群众利益协调机制，提高公共服务水平，用心用情解决群众急难愁盼问题。要突出抓基层、强基础、固根本，推动资源、服务、管理下沉，确保社会治理各项工作纵向到底、横向到边。”

——习近平

核心提示：

居民动动手指，一键反映问题，网格员第一时间处理…………西工区建成投用“智慧西工”平台，以大数据赋能基层治理，切实提升了基层治理效能。

治国安邦，重在基层。近日，习近平总书记在河南考察时强调，要全面落实党的领导，健全社会治理体制机制，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。要更好凝聚服务群众，健全群众利益协调机制，提高公共服务水平，用心用情解决群众急难愁盼问题。要突出抓基层、强基础、固根本，推动资源、服务、管理下沉，确保社会治理各项工作纵向到底、横向到边。

殷殷嘱托，催人奋进。近年来，我市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实新时代党的建设总要求，树牢大抓基层鲜明导向，从政治上把握、在大局下行动、于关键处发力，切实把基层党组织建设强、把基层治理做扎实、把基层政权巩固好，坚定不移走好中国特色社会主义社会治理之路。

坚持党建引领把党的领导贯彻到基层治理全过程和各方面

以前楼宇内部协调，如今可调动街道、楼宇、企业三方力量……洛龙区建立“街道党工委—楼宇党组织—企业党组织”三级组织体系，更好强化党建引领、化解矛盾问题、推动楼宇发展。目前，该区4栋税收“亿元楼”党组织覆盖率达到100%，累计开展党建活动百余场。

基层党组织是党的全部工作和战斗力的基础。我市不断健全和完善基层党组织，持续增强基层党组织政治功能和组织功能，扩大党的组织和工作覆善，为基层高效能治理提供坚强组织保障。

始终用党的创新理论凝心铸魂——

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，突出抓好“三会一课”“主题党日”等党内政治生活，依托各级党校等分级分类抓好教育培训，采取多种形式推动党的创新理论进基层，推动基层党组织把牢政治方向、夯实政治根基、永葆政治本色，不断增强党组织的凝聚力、战斗力。

持续筑牢基层战斗堡垒——

聚焦增强政治功能和组织功能，抓牢抓实农村、街道社区基层党组织建设，选优配强村(社区)党组织书记，持续整顿软弱涣散基层党组织，创新机关党建与业务融合发展方式，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，持续筑牢基层战斗堡垒。

深入推进新兴领域党的建设——

坚持整体谋划、分类指导，以实施新兴领域党的建设三年行动为抓手，调整和创新党组织设置方式，坚持组织覆盖与工作覆盖同步推进、有形覆盖与有效覆盖协同发力，推动新兴领域党组织作用有效发挥，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。

“一个支部一个支部提升，一个阵地一个阵地巩固。”市委组织部有关负责人表示，通过党的组织有效嵌入各类基层组织，党的工作有效覆盖各类群体，推动我们党的政治优势、组织优势最大化地转化为基层治理优势、治理效能。