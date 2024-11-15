未来一周洛阳天气晴好 周后期有中到大雨

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，周后期受高空槽东移和中低层切变线影响，有一次较强降水过程；其他时段以晴天到多云天气为主。

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，周后期受高空槽东移和中低层切变线影响，有一次较强降水过程；其他时段以晴天到多云天气为主。 刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，周后期受高空槽东移和中低层切变线影响，有一次较强降水过程；其他时段以晴天到多云天气为主。具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 26日(周一)：晴天间多云，气温13℃～31℃。 27日(周二)：多云到晴天，气温18℃～30℃。 28日(周三)：晴天间多云，气温17℃～31℃。 29日(周四)：晴天间多云，气温18℃～32℃。 30日(周五)：晴天到多云，夜里转分散性阵雨、雷阵雨，气温20℃～32℃。 31日(周六)：阴天有阵雨、雷阵雨，气温22℃～28℃。 6月1日(周日)：阴天有中到大雨，气温20℃～26℃。⑥