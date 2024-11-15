未来一周洛阳天气晴好 周后期有中到大雨

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，周后期受高空槽东移和中低层切变线影响，有一次较强降水过程；其他时段以晴天到多云天气为主。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，周后期受高空槽东移和中低层切变线影响，有一次较强降水过程；其他时段以晴天到多云天气为主。
刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，周后期受高空槽东移和中低层切变线影响，有一次较强降水过程；其他时段以晴天到多云天气为主。具体预报如下：
今天夜里：晴天间多云。
26日(周一)：晴天间多云，气温13℃～31℃。
27日(周二)：多云到晴天，气温18℃～30℃。
28日(周三)：晴天间多云，气温17℃～31℃。
29日(周四)：晴天间多云，气温18℃～32℃。
30日(周五)：晴天到多云，夜里转分散性阵雨、雷阵雨，气温20℃～32℃。
31日(周六)：阴天有阵雨、雷阵雨，气温22℃～28℃。
6月1日(周日)：阴天有中到大雨，气温20℃～26℃。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605