洛阳市召开安全生产工作视频会

近日，我市召开安全生产工作视频会，深入贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于安全生产的重要论述，认真落实省安委会扩大会议要求，安排部署全市安全生产工作。市长张玉杰参加会议并讲话。

我市召开安全生产工作视频会

张玉杰讲话

近日，我市召开安全生产工作视频会，深入贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于安全生产的重要论述，认真落实省安委会扩大会议要求，安排部署全市安全生产工作。市长张玉杰参加会议并讲话。

会议指出，安全生产是事关经济社会高质量发展的基石，是事关人民群众生命财产安全的大事。各级各部门要深刻领悟习近平总书记关于河南工作“两高四着力”的总体要求，坚决贯彻落实习近平总书记关于扎扎实实加强社会治理的重要要求，清醒认识当前我市安全生产面临的复杂形势和艰巨任务，切实抓好风险隐患排查治理，强化系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，守住安全生产底线红线，高效统筹发展与安全，推动习近平总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果。

会议强调，要扎实推进反馈问题整改，对照全省安全生产明查暗访反馈问题，列出清单、明确节点、形成台账，一个一个过筛子，一项一项抓整改，立行立改和自查自纠“两手抓”，包保督导抓落实，从严督促转作风，确保所有问题如期整改到位。要抓紧抓细关键部位查险除患，聚焦尾矿库、非煤矿山、危化品、建筑施工等重点领域，开展新一轮“领导+专家”隐患排查治理；紧盯文保单位、养老院、培训机构等重点场所，密集组织消防检查、应急演练；突出端午假期等重要节点，检修维护文旅设备设施，做好景区限流预判、分流管控，做到预防在先、发现在早、处置在小。要持续开展安全生产隐患“大排查”，树牢“把隐患当事故”的理念，深化拉网式、地毯式排查整治，推动问题隐患精准化治理、常态化监管，确保全市安全生产形势稳定向好；畅通群众举报渠道，完善交办转办机制，落实兑现举报奖励，着力形成社会共治良好安全格局，以洛阳一域之安全为全国全省安全稳定大局作出积极贡献。

会议以视频形式召开，各县区设分会场。

潘开名、李刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)