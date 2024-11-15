驾考体检会“过期”吗？交警回应：6个月内有效

近日，洛阳市民张先生在洛阳网“百姓呼声”平台发帖表示，他在驾考时按要求进行了体检，但由于某些原因，未能参加后续科目的考试。如今，他打算考科目一，但听说之前的体检报告可能已经过了有效期。“驾考体检是否存在有效期？”他问。

近日，洛阳市民张先生在洛阳网“百姓呼声”平台发帖表示，他在驾考时按要求进行了体检，但由于某些原因，未能参加后续科目的考试。如今，他打算考科目一，但听说之前的体检报告可能已经过了有效期。“驾考体检是否存在有效期？”他问。

就张先生的问题，记者采访了我市交警部门。洛阳市公安局交警支队驾管所民警张继峰解释，驾考体检报告确实存在有效期，《机动车驾驶证申领和使用规定》第八十五条规定，身体条件证明自出具之日起6个月内有效。也就是说，如果体检报告超过6个月，当事人需要重新体检。

哪些地方可以体检，需要携带什么材料？张继峰说，目前洛阳市设有7处机动车驾驶员体检点，其中交警支队一大队、三大队、五大队、六大队的体检点在各个大队所在公安行政服务大厅，交警七大队的体检点在市民之家，交警二大队、四大队的体检点在大队部大厅内。

“体检时需要携带身份证原件、一寸近期白底免冠照片，也可在体检现场拍照。”张继峰说，如果驾驶证期满需要换证的，还要携带原驾驶证。

需要提醒的是，体检前要保证充足睡眠，不要饮酒，不做剧烈运动，保持身体状态良好。

一大队：涧西区联盟路与太原路交叉口洛阳公积金大厦二楼，电话64926926。

二大队：涧西区新华东路中段交警二大队院内，电话63003052。

三大队：西工区九都路临渠巷交警支队案件侦办大队一楼，电话63362110。

四大队：老城区经八路与状元红路交叉口南200米，电话63005674。

五大队：瀍河区君河湾小区西门向南50米瀍河政务服务大厅，电话63508700。

六大队：洛龙区龙门大道与太康路交叉口东200米洛龙政务服务大厅，电话63629680。

七大队：洛龙区市民之家四楼，电话65987060。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 文/图）