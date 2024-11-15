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月薪三万！重渡沟风景区发布NPC招募令
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 重渡沟景区 2025.05.25 11:54
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　　颜值控看过来！

　　如果你——

　　高颜值、社牛体质、会玩

　　多才多艺、还会拍点儿

　　找到就是你！

　　边玩边赚钱の颜值NPＣ

　　颜值即正义！顶薪即王道！

　　月薪3W+！躺着赚钱的终极副本！

　　这里不是996修罗场

　　是“带薪开浪”的快乐星球！

　　我们找的不是NPC

　　是行走的“人间种草机”！

　　下一个网red就是你！

　　招募门槛

　　颜值天花板：素颜能打，上镜封神

　　体力狂魔：公主抱&举高高！小case！

　　摄影圣手：随手出片就是万赞爆款

　　社牛体质：和80岁奶奶也能聊成忘年交

　　顶薪待遇

　　月薪3W直接拉满

　　(这数字比景区瀑布还壮观)

　　√带薪玩遍100+打卡点，朋友圈素材自由

　　√万亩竹海是你的工作背景墙

　　√百泉叮咚自带ASMR白噪音

　　√晨起云雾缭绕，夜观银河触手可及

　　【工作内容】

　　你的每日KPI：美！会玩！带飞全场！

　　显摆自己高颜值(顺便收迷妹尖叫)

　　与游客互动：成为游客相册里的风景
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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