月薪三万！重渡沟风景区发布NPC招募令

高颜值、社牛体质、会玩，多才多艺、还会拍点儿，找到就是你！
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颜值控看过来！
如果你——
高颜值、社牛体质、会玩
多才多艺、还会拍点儿
找到就是你！
边玩边赚钱の颜值NPＣ
颜值即正义！顶薪即王道！
月薪3W+！躺着赚钱的终极副本！
这里不是996修罗场
是“带薪开浪”的快乐星球！
我们找的不是NPC
是行走的“人间种草机”！
下一个网red就是你！
招募门槛
颜值天花板：素颜能打，上镜封神
体力狂魔：公主抱&举高高！小case！
摄影圣手：随手出片就是万赞爆款
社牛体质：和80岁奶奶也能聊成忘年交
顶薪待遇
月薪3W直接拉满
(这数字比景区瀑布还壮观)
√带薪玩遍100+打卡点，朋友圈素材自由
√万亩竹海是你的工作背景墙
√百泉叮咚自带ASMR白噪音
√晨起云雾缭绕，夜观银河触手可及
【工作内容】
你的每日KPI：美！会玩！带飞全场！
显摆自己高颜值(顺便收迷妹尖叫)
与游客互动：成为游客相册里的风景
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