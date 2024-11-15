畅享“科技大餐”！2025年洛阳市科技活动周启动

“奋斗者”号万米载人潜水器研发有何惊心动魄的故事？战国铜齿轮如何体现我国古代科技先进性？5月24日上午，2025年洛阳市科技活动周启动仪式在洛阳市图书馆举行，系列精彩科普演讲、展示吸引广大市民参与。

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