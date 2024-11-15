2025年全国“行走大运河”活动在洛启幕

5月24日，2025年全国“行走大运河”全民健身健步走活动主会场(河南洛阳站)启动仪式在隋唐大运河文化博物馆门前广场举行。洛阳千余名群众身着鲜艳明快的运动装，以健步走的形式，向全社会倡导“健康生活 活力人生”的理念，并以大运河为纽带，唤醒千年文脉记忆。

5月24日，2025年全国“行走大运河”全民健身健步走活动主会场(河南洛阳站)启动仪式在隋唐大运河文化博物馆门前广场举行。洛阳千余名群众身着鲜艳明快的运动装，以健步走的形式，向全社会倡导“健康生活 活力人生”的理念，并以大运河为纽带，唤醒千年文脉记忆。