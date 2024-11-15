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市委宣传部传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.24 09:32
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　　昨日，市委宣传部召开部务(扩大)会议，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及省委、市委相关会议精神，安排部署学习宣传贯彻工作。

　　市委常委、宣传部部长徐超文主持会议并讲话。会议指出，习近平总书记莅临河南考察，首站来到洛阳，对洛阳高质量发展提出了殷切希望。全市宣传思想文化系统要把学习宣传贯彻好习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后的重大政治任务，坚持先学一步、深学一层，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，推动总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果。

　　会议强调，要全面加强历史文化遗产保护传承，强化系统观念，坚持保护第一、合理利用，保护好、传承好、传播好中华文化瑰宝。要聚力建设国际旅游目的地，强化产业链思维，以高品质古都文化体验区建设为抓手，把文旅产业培育成支柱产业、民生产业、幸福产业。要防范化解重大风险隐患，提升网络空间综合治理效能，守好意识形态安全防线。要扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，锲而不舍锻造过硬作风，厚植为民情怀，为开创现代化洛阳建设新局面贡献宣传思想文化战线力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郑园园)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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