市纪委监委传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神

昨日，市纪委常委会召开扩大会议暨理论学习中心组集体学习，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及省委、市委部署要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开扩大会议暨理论学习中心组集体学习，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及省委、市委部署要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议指出，全市纪检监察机关要把学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神作为当前和今后的重大政治任务，以更加过硬作风推动纪检监察工作高质量发展，推动总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果、尽收其效。

会议强调，要深刻领悟总书记对河南工作“两高四着力”的总体要求，扎实开展黄河流域生态保护和高质量发展、产业高质量发展、社会高效能治理等专项监督，确保党中央政令畅通、令行禁止。要聚焦省委、市委部署的重点工作重点任务，精准有力开展监督检查，着力打造一流营商环境，护航高质量发展，推动高效能治理。要锲而不舍落实中央八项规定精神，着力铲除腐败滋生的土壤和条件，持续巩固风清气正的政治生态。要认真落实“三个区分开来”，精准运用“四种形态”，深入整治不担当不作为，着力营造有利于干事创业的良好发展环境。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 黄先锋)