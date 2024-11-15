让世界领略神都魅力！千余件洛阳文创精品亮相深圳文博会

22日，为期5天的第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(简称深圳文博会)在深圳国际会展中心开幕。洛阳13家文化企业携千余件文创精品集中亮相，向世界展示神都洛阳的文化魅力。

22日，为期5天的第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(简称深圳文博会)在深圳国际会展中心开幕。洛阳13家文化企业携千余件文创精品集中亮相，向世界展示神都洛阳的文化魅力。

本届深圳文博会河南展馆以“行走河南·读懂中国”为主题，通过“探源—传承—创新—赋能”的叙事逻辑，携“1+3+N”展陈体系惊艳亮相。全开放式展馆内，华夏源脉、匠心豫造、新潮豫韵、豫赋华章四大板块异彩纷呈，集中展现河南守护文明根脉、激活文化基因、赋能产业发展的新实践与新成果。