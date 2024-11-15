加快推进现代化洛阳建设的根本遵循和行动指南一论学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神

这是充满深情的关怀厚爱，这是再启新程的定向领航。

这是充满深情的关怀厚爱，这是再启新程的定向领航。

在“十四五”规划实施收官、“十五五”发展谋篇布局的关键时期，习近平总书记亲临河南考察，首站来到洛阳，为我们的发展把脉定向、指路引航，为我们加快推进现代化洛阳建设提供了根本遵循和行动指南。

习近平总书记亲临考察，是洛阳发展史上具有里程碑意义的一件大事。在河南洛阳考察期间，总书记一路深切关怀，一路肯定勉励，一路谆谆叮嘱，对先进制造业发展、加强历史文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等工作作出重要指示，充分体现了总书记对河南和洛阳发展的高度重视、对河南和洛阳人民的亲切关怀，全市人民倍感振奋、倍感温暖、备受鼓舞。

习近平总书记始终关心河南发展、心系河南人民。此次河南之行，是党的十八大以来总书记第六次来到河南考察调研。从2014年深入河南兰考调研指导党的群众路线教育实践活动，作出“实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要中原更加出彩”的重要指示，到2019年在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会指出：共同抓好大保护，协同推进大治理，“让黄河成为造福人民的幸福河”；从2022年党的二十大后首次国内考察时在安阳强调，“中华文明源远流长，从未中断，塑造了我们伟大的民族，这个民族还会伟大下去的”，到2025年谋划“十五五”发展之际，在洛阳考察时坚定地说：“我们坚持走自主发展实业的道路，靠自己的力量发展工业、制造业，这条路是走对了！”习近平总书记的重要讲话，深刻阐明了新时代新征程上河南发展的全局性、根本性、战略性问题，高瞻远瞩、思想深刻、内涵丰富，为进一步做好河南工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

总书记每到关键时期、重要节点，都为河南发展擘画宏伟蓝图，为这片奋进的中原热土标注历史新坐标。

实践证明，这些年洛阳取得的每一项成绩、实现的每一步跨越，根本在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，在于习近平总书记的亲切关怀和悉心指导。

潮涌河洛千帆竞，思想领航万象新。这些年，洛阳始终坚持把贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，面对严峻复杂形势，洛阳认真落实中央、省决策部署，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，全力稳增长、促转型、惠民生、防风险，推动高质量发展稳中向好、稳中向新、稳中向优，一批优质企业发展壮大，一批重大产业项目落地建设，一批“风口产业”集群做大做强，许多关系洛阳发展全局的大事要事取得了重大突破，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。

殷殷嘱托照征程，感恩奋进勇争先。

我们要深刻领悟习近平总书记对河南、对洛阳工作的高度重视和肯定勉励，作为总书记此次在河南考察的首站，洛阳无论是在学习领会精神上，还是在贯彻落实行动上，都应做到勇争先、作示范，坚定在新时代新征程上奋勇前进的信心决心，聚焦“两高四着力”，主动担当作为，以牢记嘱托、感恩奋进的实际行动回报总书记的关怀厚爱，推动总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果，为全国全省发展大局作出更大贡献。（洛平）