洛阳打造新就业群体青年公寓 首批50套房源可享6折入住优惠

23日，洛报融媒记者从共青团洛阳市委获悉，洛阳推出2025年新就业群体青年公寓，首批在洛龙区、西工区提供50套房源，面向快递员、外卖小哥、网约车司机、代驾司机等新就业群体开放申请，房租为市场价6折。

23日，洛报融媒记者从共青团洛阳市委获悉，洛阳推出2025年新就业群体青年公寓，首批在洛龙区、西工区提供50套房源，面向快递员、外卖小哥、网约车司机、代驾司机等新就业群体开放申请，房租为市场价6折。

2025年新就业群体青年公寓由共青团洛阳市委联合洛阳市人才集团共同打造，聚焦新就业群体住房需求，为他们提供高品质、低成本的安居保障，助力更多青年人扎根洛阳、筑梦未来，加快建设青年友好型城市。

据悉，此次洛龙区新就业群体青年公寓位于洛钢路社区13号楼，房型为4人间，配备共享冰箱、公共卫生间、公共洗浴间、公共洗衣间及室外休闲区域，原价月租499元，新就业群体6折后可享受月租299元/人。西工区新就业群体青年公寓位于西工区纱厂西路白马集团家属院内的摩铁青年公寓，房源为15至25平方米的精装单间，原价月租899元，每间单独配备全屋定制家具，以及冷暖空调、洗衣机、独立卫浴、热水器等智能家电，新就业群体6折后可享受月租539元/人。

此外，公寓还免费提供招聘信息、创业孵化对接服务等，还将定期开放健身房、主题派对等社交活动。

本人在洛阳无自有住房的快递员、外卖小哥、网约车司机、代驾司机等新就业群体，可携带新就业群体相关凭证、本人身份证，前往计划申请的公寓所在地后勤服务部门办理申请入住登记手续。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 耿若源）