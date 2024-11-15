着力改善民生 加强社会治理 以城乡融合发展带动乡村全面振兴——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在洛阳干部群众中持续引发热烈反响

“着力建设现代化产业体系和农业强省。”“着力改善民生、加强社会治理。”“以城乡融合发展带动乡村全面振兴，促进城乡共同富裕。”“更好凝聚服务群众，健全群众利益协调机制，提高公共服务水平，用心用情解决群众急难愁盼问题。”……习近平总书记在河南考察时关于加强社会治理、乡村全面振兴、着力改善民生的重要指示，在洛阳干部群众中持续引发热烈反响。

“着力建设现代化产业体系和农业强省。”“着力改善民生、加强社会治理。”“以城乡融合发展带动乡村全面振兴，促进城乡共同富裕。”“更好凝聚服务群众，健全群众利益协调机制，提高公共服务水平，用心用情解决群众急难愁盼问题。”……习近平总书记在河南考察时关于加强社会治理、乡村全面振兴、着力改善民生的重要指示，在洛阳干部群众中持续引发热烈反响。

大家纷纷表示，将深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，结合洛阳实际，创造性抓好落实，集中连片推进乡村全面振兴，持续加强和创新社会治理，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

市委社会工作部部长石小琳：

习近平总书记在河南考察时指出，要扎扎实实加强社会治理，全面落实党的领导，更好凝聚服务群众，确保社会治理各项工作纵向到底、横向到边，这些重大要求为我们做好下一步工作指明了方向和路径。市委社会工作部将深入学习领会习近平总书记关于社会治理和关于河南工作的重要论述，切实增强推进社会治理的责任感、紧迫感，坚持整体谋划、分类指导，以实施新兴领域党的建设三年行动为抓手，不断增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。以党建为引领、“四治”融合为路径、责任体系为抓手、网格化为依托、信息化为支撑、组织建设为保障，构建共建共治共享的基层治理格局，持续走好新时代党的群众路线，及时回应群众关切、维护群众利益，更好地在服务群众中凝聚群众。

瀍河区北窑街道党工委书记王宾：

基层岗位虽如“螺丝钉”微小，却关乎“万家灯火”。今后，将深刻领悟习近平总书记关于基层治理的重要论述，在抓基层、打基础、固根本、强治理上下更大功夫，围绕加强新兴领域党的建设、深化党群服务融合、破解群众急难愁盼问题等重点，着力推动组织优势转化为治理效能。完善党建引领网格治理工作机制，加速推进“多格合一”，聚焦社区治理、教育医疗、安全稳定、民生实事等重点领域，有效促进发展、保障民生、化解风险、维护稳定，实现“小事不出网格、大事不出社区、难事街区统筹”的精细化治理目标。

市农林科学院党委书记黄江涛：

习近平总书记对全面推进乡村振兴念兹在兹、牵挂于心，强调要加强耕地保护和建设，扛牢粮食安全责任，延伸现代农业产业链条，以城乡融合发展带动乡村全面振兴，促进城乡共同富裕。殷殷嘱托温暖人心、催人奋进。作为农业科研单位，要走好自主创新路，推进农业科技力量协同攻关，发展农业新质生产力，真正把农业科技创新落实到乡村特色产业发展上。要走好种业振兴路，聚焦保障粮食安全、发展特色富民产业所需，选育更多牡丹、楸树、小麦、大豆等“洛字号”新品种，特别是发挥旱作研究优势，创制更多抗旱、抗逆、优质的农林作物新品种、新技术，用科技力量助力抗旱保丰。要走好科技服务路，围绕优质杂粮、食用菌、肉牛奶牛、林果、中药材等特色产业链，提升农技推广服务能力水平，更好满足小农户与新型经营主体技术需求。要走好转变作风路，大力弘扬科学家精神，传承好求真务实之风，让科技人员“把论文写在大地上”。