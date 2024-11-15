“嵩州药香”激活百亿产业链！“药香里的乡村振兴”网络主题宣传活动走进洛阳市嵩县

5月23日，“药香里的乡村振兴”网络主题宣传活动走进洛阳市嵩县。来自中央省市的媒体团与网络达人走进伏牛山深处，通过全媒体传播，全景式展现中医药全产业链赋能乡村振兴的“嵩县样本”。

5月23日，“药香里的乡村振兴”网络主题宣传活动走进洛阳市嵩县。来自中央省市的媒体团与网络达人走进伏牛山深处，通过全媒体传播，全景式展现中医药全产业链赋能乡村振兴的“嵩县样本”。

此次网络主题宣传活动由洛阳市委网信办主办，嵩县县委宣传部、嵩县县委网信办承办。采风团走进嵩县陆浑镇牛寨村、上坡村，城关镇叶岭村以及桑蚕小镇、中原药谷等地，实地感受嵩县在中医药领域的新探索新成效。

文旅新业态赋能乡村。地处环陆浑湖核心区的陆浑镇牛寨村，通过老屋唤醒计划盘活27座闲置建筑，引入牡丹斋等17家新业态，打造了中国第一牡丹村艺术IP，形成沉浸式打卡场景集群。牛寨村党支部书记安明然坦言，通过生态资源、历史文脉与现代业态有机融合，该村文旅业态实现零的突破，实现了“农业+旅游”效益倍增。

科技赋能特色种植。在城关镇叶岭万亩丹参基地，种植大户董广聚正查看丹参长势。“我们村坡地全种了连翘，套种丹参亩均增收4000元。”老董举着手机向采风团展示。通过智慧药田系统，湿度、虫情实时监测，水肥一体化设备精准调节土壤参数，省农科院专家在线指导，从育苗种植到田间管理有了科学保障，群众发展特色产业的积极性高涨，日子自然节节高。

在中原药谷科创园，采风团见证“六朵金花”的蜕变：丹参皂苷提取物进入临床试验，柴胡精油制成高端香水，连翘叶茶登上国际航班。园区负责人介绍，依托中原药谷科创园，嵩县构建“研发中试+孵化加速+产业运营”全链条发展新模式，已引进十余家行业龙头企业，建成3个省级重点实验室，让“土疙瘩”变身“金元宝”，推动中药材向生物医药、医美产品延伸，实现了从万亩药田到百亿产业链的跨越式发展。

近年来，我市持续布局集中连片推进乡村全面振兴工作，推动农业向规模化、智慧化、全链条方向转型。作为“中原药谷”核心区，嵩县中药材种植面积达70.6万亩，产值突破70亿元，丹参、柴胡等“六朵金花”标准化种植基地覆盖10万农户，真正把中药材产业打造成了支柱产业、民生产业、幸福产业。

嵩县主要负责同志表示，将树牢“以群众增收论英雄”导向，通过“党建引领、科技筑基、生态增值”的发展模式，推动特色产业向规模化、集约化、链条化发展，提升产品附加值，助力村集体与群众“双增收”，为集中连片推进乡村全面振兴和县域高质量发展注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 掌上洛阳 郑和 杨恒博 通讯员 王博 赵明辰 文/图）