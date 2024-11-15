文化中国行 | 龙门金刚

龙门石窟是中国石刻艺术宝库之一，开凿于北魏孝文帝年间。
龙门石窟是中国石刻艺术宝库之一，开凿于北魏孝文帝年间。
龙门石窟是中国石刻艺术宝库之一
开凿于北魏孝文帝年间
之后历经东魏、西魏、北齐
隋、唐、五代、宋等朝代
连续大规模营造达400余年之久
南北长达1公里
今存有窟龛2345个造像近11万尊
碑刻题记2800余品
龙门石窟延续时间长，跨越朝代多
以大量的实物形象和文字资料
从不同侧面反映了中国古代政治、经济
宗教、文化等许多领域的发展变化
对中国石窟艺术的创新与发展做出了重大贡献
2000年被联合国科教文组织
列为世界文化遗产
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