文化中国行 | 龙门金刚

龙门石窟是中国石刻艺术宝库之一，开凿于北魏孝文帝年间。

龙门石窟是中国石刻艺术宝库之一，开凿于北魏孝文帝年间。 龙门石窟是中国石刻艺术宝库之一 开凿于北魏孝文帝年间 之后历经东魏、西魏、北齐 隋、唐、五代、宋等朝代 连续大规模营造达400余年之久 南北长达1公里 今存有窟龛2345个造像近11万尊 碑刻题记2800余品 龙门石窟延续时间长，跨越朝代多 以大量的实物形象和文字资料 从不同侧面反映了中国古代政治、经济 宗教、文化等许多领域的发展变化 对中国石窟艺术的创新与发展做出了重大贡献 2000年被联合国科教文组织 列为世界文化遗产