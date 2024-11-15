河南洛阳：向“新”而行 以“质”跃升

殷殷嘱托催人奋进，创新使命重若千钧。

“现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。”

“以科技创新为引领，因地制宜发展新质生产力，提升现代化产业体系对高质量发展的支撑能力。”

——习近平

洛阳普天信息技术有限公司，工作人员在检查车用保险丝盒电路板

殷殷嘱托催人奋进，创新使命重若千钧。

神舟二十号叩问苍穹，中信重工配套逃逸塔系统及发动机壳体；CR450动车组问鼎“世界最快”，中航光电光纤互连等产品建功；宇树人形机器人春晚扭秧歌，鸿元轴承“转起”机器人“关节”……进入2025年，一个个“洛阳创新”建功的标志性时刻，折射出老工业基地的实力和担当。

洛阳千歌机器人科技有限公司，工作人员在调试加油机器人

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。置身新一轮科技革命和产业变革，我市深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察河南重要讲话精神，坚持以科技创新为引领、以实体经济为根基，把制造业高质量发展作为主攻方向，持续推动传统产业转型升级，积极抢占产业发展新赛道，因地制宜发展新质生产力，加快重塑洛阳产业格局。

向“新”而行，以“质”跃升。老工业基地不“老”，新质生产力焕“新”！

河南思特迪流体科技有限公司智能化生产线，工作人员生产液压管件

牢记嘱托 谋篇布局

“抓科技创新，要着眼建设现代化产业体系。”

“科技创新和产业创新，是发展新质生产力的基本路径。”

“推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路。”

…………

麦斯克电子材料股份有限公司，工作人员检查单晶硅抛光片

新时代新征程，科技创新始终是习近平总书记念兹在兹的大事。一句句殷殷嘱托，一次次蓝图擘画，为河洛儿女加快推动创新发展，不断开创现代化洛阳建设新局面提供了科学指引和根本遵循。

作为一座有着创新基因的城市，洛阳以“在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌”的高度，提出“坚持以创新引领发展”的发展主战略，开启系列谋划布局。

“以强化科技创新为引领，加快推动产业升级”，这是洛阳创新发展的路径坚守。

中国船舶集团有限公司第七二五研究所，国产印刷板式换热器进行装配

从以产业需求为导向凝练科研课题，引导企业、科研机构、高校联合开展科研攻关，到大力发展科技金融，加快建设一批概念验证中心、小试中试基地等产业孵化平台，再到实施高新技术企业倍增行动，推动规上工业企业有效开展研发活动，创新链和产业链更加紧密衔接，科技创新成为产业高质量发展的“第一动力”。

“把创新落到产业上、把产业落到风口上、把主体落到企业上、把重点落到转化上”，这是洛阳创新发展的价值导向。

龙门实验室总部基地项目加快推进，项目整体靓姿显现

从着眼“一院两室两区”总体布局，着力打造集人才培养、科技创新、产业孵化于一体的高能级创新平台，到充分发挥龙门实验室等公共研发平台作用，与有条件的龙头企业、骨干企业合作共建产业研究院，再到深入实施“河洛专才”计划，积极推广“事录企用”“校录企用”等柔性引才模式，科技成果加快从“实验室”走向“生产线”，转化为新质生产力的“真金白银”。

方向明、步履坚，洛阳创新浪潮奔涌，澎湃向前。