@洛阳人：本周末清凉舒适宜出游

今日，“洛阳气象”官微发布消息称，据最新的气象资料分析，短期内受高空西北气流和地面冷空气的共同影响，天气晴好；25日、30日受高空短波槽影响，有分散性阵雨或雷阵雨；其他时段多晴好天气。

今日，“洛阳气象”官微发布消息称，据最新的气象资料分析，短期内受高空西北气流和地面冷空气的共同影响，天气晴好；25日、30日受高空短波槽影响，有分散性阵雨或雷阵雨；其他时段多晴好天气。 今日，“洛阳气象”官微发布消息称，据最新的气象资料分析，短期内受高空西北气流和地面冷空气的共同影响，天气晴好；25日、30日受高空短波槽影响，有分散性阵雨或雷阵雨；其他时段多晴好天气。 具体预报 今天夜里：多云。 24日(周六)：晴天到多云，气温14℃～26℃。 25日(周日)：阴天有分散性弱阵雨，气温14℃～24℃。 26日(周一)：晴天间多云，气温15℃～30℃。 27日(周二)：晴天间多云，气温18℃～31℃。 28日(周三)：晴天间多云，气温19℃～32℃。 29日(周四)：晴天到多云，夜里转阴天，气温20℃～33℃。 30日(周五)：阴天转分散性阵雨、雷阵雨，气温22℃～30℃。⑥