@洛阳人：买粽叶不要刻意追求颜色“碧绿鲜艳”

下周就是端午节了，在洛阳，仍然有不少家庭保持着自己包粽子的习惯。轻卷粽叶、放入几勺江米，再点缀几颗花生和蜜枣，入鼻的粽香，那是记忆中的味道。

下周就是端午节了，在洛阳，仍然有不少家庭保持着自己包粽子的习惯。轻卷粽叶、放入几勺江米，再点缀几颗花生和蜜枣，入鼻的粽香，那是记忆中的味道。

23日，洛报融媒记者在位于洛龙区的一家大型超市食品区看到，柜台上摆放着刚包好的粽子，蜜枣、花生等口味应有尽有，商家用不同颜色的绳子捆绑以便区分，一些市民正在选购。“每年端午节，我都要自己包粽子，孩子们都喜欢吃。”一位路过的老人说，自己刚到农贸市场购买了粽叶，准备再在超市买点儿江米、蜜枣等食材。

“建议市民在选购粽叶时，不要刻意追求看上去很新鲜的‘绿’粽叶，粽叶呈墨绿、黄绿、淡黄都属于正常颜色。”洛阳市市场监管局相关负责人说，如果粽叶的颜色看上去过于碧绿鲜艳，可能是使用了工业染料染色的“返青粽叶”，用这样的粽叶包粽子，可能存在食品安全隐患。那么，如何鉴别“返青粽叶”？首先要看外观，“返青粽叶”色泽青绿，看上去很漂亮，而正常粽叶在制作过程中经过高温蒸煮，颜色会发暗发黄；其次闻味道，新鲜粽叶有天然粽香，“返青粽叶”包的粽子煮后粽香味不浓，反而有淡淡的硫磺味；最后，观察煮粽子的水，正常粽叶煮后水呈现淡黄色，“返青粽叶”煮后水变绿。

为了区分馅料，在粽子外面绑上不同颜色的绳子是常用方法。不过需要提醒的是，如果您使用的是尼龙绳，一定要在煮粽子前把绳子去掉。因为尼龙绳属于塑料制品，高温水煮后可能会产生对人体有害的物质并渗入粽子里。另外，夏季温度较高，粽子营养物质丰富且含水分高，容易酸败变质。包好后要及时食用，如果吃不完，可以冷藏或者冻藏保存，吃剩的粽子重复加热不要超过1次，不食用馅料已发酸、发苦或口味不正的粽子。特别需要注意的是，自制粽子可用高压锅、小火焖煮等方式，确保粽子蒸熟煮透后再食用。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)