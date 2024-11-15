洛阳启动第三届全国城市生活垃圾分类宣传周活动

5月23日上午，洛阳市启动第三届全国城市生活垃圾分类宣传周活动。

5月23日上午，洛阳市启动第三届全国城市生活垃圾分类宣传周活动。

本次活动以“分类齐参与，低碳新时尚”为主题。启动仪式现场设置了垃圾分类知识讲解、模拟分类投放、旧物改造展示、投壶游戏等环节，让市民感受垃圾变废为宝的过程，增强对垃圾分类的理解。

近年来，洛阳市高度重视垃圾分类工作，持续推进垃圾分类体系建设，从基础设施完善到宣传教育普及，从试点先行到全域推广，取得了阶段性成效。

宣传周从5月22日持续至28日。洛阳环卫部门精心策划一系列丰富多彩、贴近生活的活动，通过进社区、进学校、进机关、进医院、进商场、进景区“六进”活动，进一步提高市民对垃圾分类的认知度和参与度，让“绿色、低碳、环保”的理念深入人心。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 胡惠娟 文/图）