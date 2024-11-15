同比增长9.2%！洛阳前4个月进出口总值88.4亿元

23日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前4个月洛阳进出口总值88.4亿元，同比增长9.2%，其中出口69亿元，同比增长2%；进口19.4亿元，同比增长46.2%。

23日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前4个月洛阳进出口总值88.4亿元，同比增长9.2%，其中出口69亿元，同比增长2%；进口19.4亿元，同比增长46.2%。

在贸易方式上，加工贸易提速增长。前4个月洛阳以一般贸易方式进出口72亿元，同比增长7.6%；以加工贸易方式进出口6.4亿元，同比增长670.9%，较一季度增速591.9%实现进一步提升。

在贸易主体上，民营企业加速扬帆出海。前4个月洛阳民营企业进出口74.3亿元，同比增长11.1%；外商投资企业进出口3.3亿元，同比增长13.7%。

在贸易对象上，多元化布局持续拓展。前4个月洛阳对共建“一带一路”国家进出口60.7亿元，同比增长5.4%。对巴西、欧盟(不含英国)、美国、智利，我市前4个月分别进出口8.7亿元、8.1亿元、6.9亿元、5.4亿元，分别同比增长19%、4.9%、35%、10.3倍。

在贸易商品上，“洛阳制造”加速走向全球。在出口方面，前4个月洛阳出口机电产品33亿元，同比增长7.4%，其中出口摩托车4.7亿元，同比增长59%；出口电工器材4.1亿元，同比增长32.2%。全市同期出口劳动密集型产品12.6亿元，同比增长43.6%，其中出口家具及其零件10.3亿元，同比增长41.3%；出口纺织服装6869万元，同比增长35.9%。此外，洛阳前4个月出口未锻轧铝及铝材9.3亿元，同比增长41.3%。

在进口方面，全市前4个月进口电解铜9.2亿元，同比增长49倍；进口铌铁7.1亿元，同比增长32.6%；进口硅2342.5万元，同比增长37.9%；进口利用温度变化处理材料的机器1592万元，同比增长82.9倍；进口非绝缘的钢铁绞股线1529.1万元，同比增长36.1%。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟 文/图)