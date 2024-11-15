中国航空工业集团2025年全球博士双选会暨人工智能优秀人才招聘专场活动在洛启动

22日，中国航空工业集团2025年全球博士双选会暨人工智能优秀人才招聘专场活动在我市启动。

22日，中国航空工业集团2025年全球博士双选会暨人工智能优秀人才招聘专场活动在我市启动。

中国航空工业集团有限公司党组副书记李清堂，中国工程院院士樊会涛，省委军民融合办副主任孙岗，副市长陈剑锋等参加。

李清堂在致辞中表示，“十四五”以来，中国航空工业集团全面实施人才强企战略，聚焦打造世界级人才中心和创新高地，连续举办四届“千名博士引进工程”。中国航空工业集团愿与各高校一道，同心协力、同向而行，进一步加强航空领域人才共育、平台共建、资源共享，为新时代航空强国建设凝聚合力。希望中国航空工业集团在豫企业与地方政府协力为优秀学子提供“引育用留”全方位支持保障，进一步释放人才发展活力，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。

陈剑锋代表洛阳市委市政府向广大博士的到来表示欢迎，向中国航空工业集团长期以来深耕洛阳、持续创新表示感谢。他说，洛阳既是一座历史源远流长、文化底蕴深厚的千年古都，也是工业基础雄厚、科技实力突出的现代化工业城市。当前，洛阳正大力推进青年友好型城市建设。洛阳将一如既往以最大诚意广邀英才，以最好政策支持发展，以最佳服务保障成长，以最优环境服务生活，为广大人才弘扬新时代航空报国精神提供广阔舞台。

中国航空工业集团是中央直接管理的国有特大型企业和我国航空工业骨干企业，下辖100余家成员单位，员工近40万人。此次招聘活动是该集团“千名博士引进工程”“十四五”收官之战。活动为期2天，来自清华大学、北京大学等知名高校的300余名优秀博士齐聚洛阳，与行业“大咖”面对面交流，实地参观科研生产现场，并参加集团博士双选会。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 李雅成)