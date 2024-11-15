24日开始报名！洛阳公开招用380名乡村振兴村级协理员

23日，洛报融媒记者从洛阳市人事考试中心获悉，河南省人社厅、河南省教育厅、河南省农业农村厅近日发布关于2025年乡村振兴村级协理员招用公告，将面向社会公开招用乡村振兴村级协理员5000名。其中，洛阳招用380人，5月24日9:00起开始报名。

23日，洛报融媒记者从洛阳市人事考试中心获悉，河南省人社厅、河南省教育厅、河南省农业农村厅近日发布关于2025年乡村振兴村级协理员招用公告，将面向社会公开招用乡村振兴村级协理员5000名。其中，洛阳招用380人，5月24日9:00起开始报名。

●招用岗位及职责

2025年，河南省计划面向社会公开招用乡村振兴村级协理员5000名。

岗位名称：乡村振兴村级协理员。

岗位职责：在村“两委”领导下开展工作，履行协助巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等工作职责。

●招用对象及条件

(一)招用对象

国家统一招考的2025届高校毕业生及2023届、2024届未稳定就业的高校毕业生。坚持自愿报名原则，一般应报考原户籍所在县(市、区)的乡村振兴村级协理员。

(二)招用条件

1.具有中华人民共和国国籍，遵守宪法和法律；

2.具有大学本科及以上学历，思想政治素质好，在校期间表现优良，遵纪守法，信用良好，身体健康，有志从事基层工作；

3.具有正常履行职责的身体条件、心理素质和工作能力；

4.凡有下列情形之一的，不得报名：

(1)在校就读期间有学术不端行为的；

(2)受过刑事处罚的，受过开除中国共产党党籍处分的；

(3)被依法列为失信联合惩戒对象的；

(4)各类考试违规违纪在禁考期内的；

(5)违反有关规定不适宜招用的其他情形。