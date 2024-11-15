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广州白云山与洛阳白云山千里“结亲” 洛阳白云山邀穗城游客免门票赏景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.05.23 16:01
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　　近年来，河南文旅在全国频频出圈，越来越多的广州游客也将目光投向河南，开启了一场场精彩纷呈的中原之旅。洛阳白云山位于河南省西南部的伏牛山区，最高海拔2216米，森林覆盖率高达98.6%，拥有森林、瀑布、峰林、云海等诸多自然景观，是游客们夏季避暑纳凉、冬季赏雪玩雪的绝佳去处。夏季九龙瀑布的磅礴气势与冬季雪景的银装素裹，更是频繁在网络上掀起热议，吸引了众多广州网友的关注与向往。

　　5月23日，广州白云山与洛阳白云山正式“牵手”，签订友好景区合作协议，开启了一场跨越千里、携手共进的文旅合作新篇章。双方将以此次合作为契机，在宣传推广、生态保护、景区运营管理等多个方面展开深度交流与学习。一方面，联合打造特色旅游产品与线路，共享宣传渠道与资源，打破地域限制，提升两座白云山在全国乃至全球的知名度与影响力；另一方面，互相借鉴在生态保护与运营管理方面的先进经验与理念，共同探索景区可持续发展的新路径，为游客提供更加优质、多元、舒适的旅游体验。

　　与此同时，为回馈广州游客对洛阳白云山的厚爱，洛阳白云山景区特别推出针对广州游客的免门票优惠政策。自即日起至6月30日，广州游客凭借本人有效身份证件，即可享受洛阳白云山景区为期一个月的免门票优惠，热情欢迎广州游客前往洛阳白云山，亲身领略其独特的自然风光与人文魅力，在这个夏天开启一场清凉惬意的避暑度假之旅，近距离欣赏九龙瀑布的壮美、感受山间清幽的微风、畅享森林氧吧的清新，留下难忘的旅行回忆。

　　两地白云山的携手合作，不仅为景区间的交流协作树立了典范，更为推动区域文旅融合发展注入了新活力，相信在未来的日子里，双方将共同书写更多精彩的文旅合作故事，让更多游客领略到中华大地不同地域的山水之美与文化之韵。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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