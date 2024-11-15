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洛阳开展专项治理 重点检查单价超过500元的盒装粽子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.23 17:44
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　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，为提倡节俭、反对浪费，纠治重点节日商品过度包装、价格违法行为，按照全省统一部署，洛阳在全市开展2025年端午节过度包装和“天价”粽子治理工作，重点检查单价超过500元的盒装粽子。

　　据悉，此次专项治理紧盯粽子、茶叶、酒类等重点节日商品，重点关注粽子高档化、礼品化倾向及不正当价格行为，加大端午节前后市场巡查频次，全面排查处理粽子销售中存在的过度包装、价格违法行为等问题，对所谓添加“高档食材”的礼品粽子以及高档酒楼、饭店等提供高端化、定制化端午节日礼品，依法查处其隐蔽性过度包装行为。从过度包装、价格行为、食品安全等方面规范经营主体行为，从严查处违法行为。

　　洛阳市市场监管局相关负责人介绍，根据《限制商品过度包装要求食品和化妆品》(GB 23350—2021)国家标准规定，粽子包装不应超过三层；销售价格在100元以上的粽子，包装成本占比应控制在15%以内；粽子的包装不应使用贵金属和红木材料；粽子不应与超过其价格的产品混装。广大消费者如果发现过度包装问题，请拨打12315电话进行投诉举报。

　　与此同时，为加强粽子产品生产监管，落实整治制售假劣肉制品专项行动整治工作，22日，该局对洛阳部分粽子、肉制品等食品生产企业进行检查，重点检查原辅料购进索证索票、生产过程控制、食品标识标签、产品贮存、投料记录以及主体责任落实等情况。对于发现的问题要求区局督促企业限期整改到位，并督促企业强化主体责任意识，依法依规生产，严守食品安全底线，切实保障人民群众饮食安全。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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