产业为基 乘“风”而起 洛阳将加速构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系

创新勇探苍穹！洛阳轴承集团股份有限公司积极应用现代设计分析技术，研发多款高精度、高可靠性、轻量化轴承配套“神二十”，为大国重器遨游星海提供坚实保障。

“制造业是国民经济的重要支柱，推进中国式现代化必须保持制造业合理比重。”

——习近平

创新勇探苍穹！洛阳轴承集团股份有限公司积极应用现代设计分析技术，研发多款高精度、高可靠性、轻量化轴承配套“神二十”，为大国重器遨游星海提供坚实保障。

发展再掀高潮！宁德时代洛阳基地顺利实现项目一期一季度全线投产目标，奋力生产配套行业头部车企的高性能麒麟电池，累计产值已突破50亿元。

“制造业是国民经济的重要支柱，推进中国式现代化必须保持制造业合理比重。”19日，习近平总书记在洛阳轴承集团股份有限公司考察时，深刻指出发展制造业的重要意义。

锚定“两高四着力”，我市坚持把推动制造业高质量发展作为现代化洛阳建设的首要任务，当下正一手抓传统产业转型升级，稳住工业基本盘，一手抓风口产业引进培育，抢占产业新赛道，加快推进全国先进制造业基地建设，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章铸就“洛阳担当”！

洛轴智能工厂

抢抓机遇

推动产业“聚链成群”

洛阳光电产业再添“硬支撑”！

近日，中航光电民机与工业互连产业园正式落成投产。作为洛阳光电产业链链主企业落地的最新成果，该产业园完全达产后可年产4200余万套高端连接器，覆盖民机、新能源车、智能网联等领域，并带动本地近400家供应商协同发展。

制造业高质量发展是经济高质量发展的重中之重。近年我市以抢抓产业风口为主线，聚焦制造业高质量发展，大力发展科技含量高、成长性强的风口产业，把创新落到产业上、把产业落到风口上，加快“聚链成群”、集群成势，不断绘就一企带一“链”、一“链”成一片的美丽画卷。

“风向”越发明晰——全市系统梳理风口产业发展趋势，确定“四新一装备”为重点发展风口，并细化为5大先进制造业集群17条优势产业链。2024年17条产业链营收突破4600亿元，带动全市规模以上工业增加值增速7%，数据为近5年最高。

“联盟”不断牢固——全市积极联合开展产销、产学研、产融对接，组织峰会论坛、考察培训等活动，打造共生共赢的产业共同体，目前已组建各类联盟(协会)28家，实现17条产业链全覆盖。各产业链专班召开推进会40余次，组织各类论坛、对接活动100余场，参与企业超2000家。

链群全面起势——洛阳农机装备入选国家先进制造业集群，实现全省“零”的突破；新型耐火材料入选省级先进制造业集群，光电元器件、绿色建材入选省级中小企业特色产业集群；人工智能、机器人等未来产业实现两位数增长，千亿级新能源电池和绿色石化产业集群建设取得重大进展。

今年一季度，全市产业延续良好发展势头，规模以上工业增加值增速8.9%，较去年全年提升1.9个百分点，高于全国、全省2.4个百分点、0.1个百分点。随着制造业支柱地位不断强化，立足风口的产业蓝图越绘越清晰，我市聚焦加快建设全国先进制造业基地的脚步越发铿锵。