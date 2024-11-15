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市人大常委会召开党组（扩大）会议暨理论学习中心组集体学习
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.23 08:21
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　　21日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议深入学习了习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，研究全市人大系统学习宣传和贯彻落实工作，集中学习了全省违规吃喝专项整治动员部署会精神及市委工作要求，传达学习了《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神。

　　李保国指出，习近平总书记亲临洛阳考察，让我们倍感振奋、倍受激励、倍增信心。全市人大系统要把学习好、领会好、贯彻好习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后的重大政治任务，深刻领会丰富内涵、核心要义和实践要求，立足人大职能定位，担当作为、奋勇争先，切实把总书记的关怀期望和殷殷嘱托转化为做好全市人大工作的强大动力和实际成效。要坚持用习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神统揽和指导人大工作，聚焦“两高四着力”，紧扣现代化产业体系、农业、民生、社会治理、生态环境、文化等领域，创造性做好立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等工作，深入开展好“天下黄河洛阳美”“人大代表走洛阳”等主题活动，引导全市各级人大代表为“十五五”规划建言献策，以人大高质量履职助推高效能治理和高质量发展。要深刻领悟习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，严格遵守廉洁自律各项规定，加强机关党的建设，健全体制机制，提振干部职工干事创业精气神，以更加奋发有为的精神状态开创新时代洛阳人大工作高质量发展新局面。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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