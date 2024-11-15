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全力以赴把总书记殷殷嘱托变为洛阳生动实践
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.23 08:19
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　　《洛阳日报》社论：全力以赴把总书记殷殷嘱托变为洛阳生动实践

　　深切关怀指引前进方向，巨大鼓舞激发奋进力量。

　　在积极应对经济下行压力、推动经济持续回升向好的关键时刻，在打好“十四五”收官战、谋划“十五五”新篇章的关键节点，在推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实的关键阶段，习近平总书记亲临河南考察，首站来到洛阳，充分体现了总书记对河南和洛阳发展的高度重视、对河南和洛阳人民的亲切关怀，700多万河洛儿女倍感振奋、倍感温暖、备受鼓舞！

　　深情似海，厚望如山。习近平总书记心系中原大地、情牵中原人民，多次考察河南。此次考察，总书记着眼中部地区加快崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等“国之大者”，为我省全新擘画了“两高四着力”的宏伟蓝图，深刻阐明了新时代新征程上河南发展的全局性、根本性、战略性问题，高瞻远瞩、思想深刻、内涵丰富，为我们进一步做好工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

　　风尘仆仆，寄语殷殷。在洛轴集团，提出“制造业是国民经济的重要支柱，推进中国式现代化必须保持制造业合理比重”，强调“现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子”；在白马寺，感慨“白马寺见证了佛教传入、发展并不断中国化的进程”，要求“积极引导宗教同中华优秀传统文化相融合、与社会主义社会相适应”；在龙门石窟，寄语“中华文明博大精深，值得我们多到实地去寻溯”，嘱托“文旅融合前景广阔，要推动文旅产业高质量发展，真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业”……莅洛考察期间，习近平总书记轻车简从、深入基层，对我市加快先进制造业发展、加强历史文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等作出重要指示、寄予更高期望，进一步标定了洛阳在中国式现代化建设中的历史定位和奋斗坐标，这不仅是对我们莫大的认可，更是饱含深情的鼓励和鞭策。

　　回望来路，新时代波澜壮阔，新征程破浪前行。从宁德时代洛阳基地、百万吨乙烯等一批重大产业项目落地建设，带动产业链上下游企业聚链成群，到“四新一装备”风口产业起势成势，产业格局加快重塑；从重塑古都风貌、推进天街贯通，“大遗址保护3.0模式”让历史文化遗产活起来、火起来，到沉浸演艺、剧本娱乐、汉服体验等新文旅产业风生水起，城市跻身“顶流”……面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，洛阳保持稳中向好发展态势，一批大事要事取得实质性突破，最根本的就在于习近平总书记掌舵领航，在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，这是我们奋进新征程最大的信心所在、底气所在、力量所在！

　　眺望前路，新蓝图催人奋进，新使命重若千钧。习近平总书记的重要讲话，是我们做好各项工作的总方针、总纲领、总遵循，全市上下必须坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把学习好、宣传好、贯彻好总书记重要讲话精神作为当前和今后的重大政治任务，推动总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果。我们要深刻领悟总书记关于河南工作的重大要求，聚焦“两高四着力”，主动担当作为，为全国全省发展大局作出更大贡献；深刻领悟总书记关于坚定信心推动高质量发展的重要要求，着力稳定经济运行，坚持以科技创新引领产业升级，大力发展县域经济，集中连片推进乡村全面振兴，厚植生态优势，加强文化遗产保护传承利用，不断开创洛阳高质量发展新局面；深刻领悟总书记关于扎扎实实加强社会治理的重要要求，全面落实党的领导，加强和创新基层社会治理，高度重视法治和诚信建设，抓好风险隐患排查治理，提升社会治理现代化水平；深刻领悟总书记关于锲而不舍落实中央八项规定精神的重要要求，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚决打好纠治“四风”攻坚战持久战，把作风建设不断引向深入；深刻领悟总书记关于做好抗旱防汛工作的重要要求，扎实做好抗旱工作，严防旱涝急转，加强重点领域隐患排查治理，确保人民群众生命财产安全。

　　殷切嘱托回荡河洛大地，洛阳人民满怀奋斗豪情。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，以强烈的感恩之心、爱戴之情、奋斗之志，全力以赴把总书记殷殷嘱托变为洛阳生动实践，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章作出更大贡献，以实干实绩交出高质量发展、高效能治理的优异答卷！
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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