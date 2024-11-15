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在珍视敬畏中坚定文化自信 更好担负起新时代文化使命——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在洛阳干部群众中持续引发热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.22 22:30
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　　被誉为“中国石刻艺术的最高峰”的龙门石窟、穿越千年风霜的白马寺……习近平总书记在河南考察时的重要讲话，在河洛大地激起传承文明、赓续文脉的澎湃浪潮。总书记对加强文化遗产保护传承、推动文旅产业高质量发展的殷殷嘱托，让洛阳广大干部群众倍感振奋、深受鼓舞。

　　大家表示，将牢记总书记殷殷嘱托，将总书记的重要讲话精神落实到实际工作中，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，在文旅融合中探索新业态、新模式，以坚定的文化自信、高度的文化自觉担当新时代新的文化使命，保护好、传承好、传播好中华文化瑰宝，推进文旅产业高质量发展，为建设中华民族现代文明贡献洛阳力量。

　　市委网信办主任、市委宣传部副部长梁纪朋：

　　习近平总书记在洛阳考察时的重要讲话，特别是关于“把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”的重要指示，是对古都洛阳的殷切嘱托，也为我们做好新时代宣传思想文化工作提供了根本遵循。近几年，洛阳以城市为载体，以古都文化为底蕴，以文博资源为依托，在海内外游客心中成功“种草”，多次霸榜“全国热门目的地”“海外美誉度榜单”等。全市宣传思想文化战线必将牢记嘱托、勇担使命，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把学习贯彻总书记重要讲话作为首要政治任务，迅速掀起宣传热潮。今后，我们将以总书记重要讲话精神为指引，深刻把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，充分利用网络传播优势，加强与各大网络平台深度合作，建好用好网络舆论宣传主阵地，通过创新性传播和年轻化表达，推动学习贯彻走深走实，持续做好文化遗产保护传承工作，着力推动文化繁荣兴盛，让文化瑰宝在新时代绽放新光彩。

　　市文化广电和旅游局局长李振刊：

　　习近平总书记在洛阳考察时的重要讲话，让我们倍感振奋、备受鼓舞。全市文广旅系统将认真学习领会总书记重要讲话精神，全力推进“1+3”高品质古都文化体验区建设，壮大新兴业态，丰富场景供给，培优市场主体，全力推动汉服、研学旅游、沉浸式演艺、旅游民宿等产业量质齐升，打造一批“有感觉、想打卡、愿传播”的消费场景，持续推进龙门石窟世界级旅游景区培育建设，全力建设国家级河洛文化生态保护实验区，加快“洛阳有礼”品牌平台化建设，擦亮“书香洛阳”“河洛欢歌”等文化品牌，切实把总书记的殷殷嘱托全面落实到文旅融合各项工作中去，加快推动洛阳文旅产业高质量发展。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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