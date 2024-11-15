文旅辉映，向“新”而行！洛阳持续深化文旅融合 大力发展新文旅产业

文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体。灿烂辉煌的历史、深厚的文化底蕴、丰富的旅游资源是洛阳得天独厚的优势，为文旅融合注入源源不断的灵感与故事。

“文旅融合前景广阔，要推动文旅产业高质量发展，真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。”

——习近平

文化是旅游的灵魂，旅游是文化的载体。灿烂辉煌的历史、深厚的文化底蕴、丰富的旅游资源是洛阳得天独厚的优势，为文旅融合注入源源不断的灵感与故事。

“汉服热”席卷大街小巷，全城剧本杀掀起“穿越”风潮，考古盲盒、国潮手办等文创产品“圈粉”年轻人……漫步古都洛阳，一系列沉浸式文旅新场景、新业态、新产品持续上新，成为洛阳推动文旅融合发展的生动体现。

近年来，我市坚持以文塑旅、以旅彰文，持续深化文旅融合，围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，大力发展新文旅产业，谱写文旅产业高质量发展新篇章。

以文塑旅 提升品质丰富内涵

演员身着唐代华服，以星河为幕、宫苑为台，复现一代女皇武则天的峥嵘岁月……近日，《凤舞神都》在隋唐洛阳城九洲池景区首演，为观众呈现了一场兼具文化底蕴与视觉震撼的艺术盛宴。

作为洛阳首部宫廷园林实景演艺，这场以武则天传奇为蓝本的大型演出，以九洲池遗址为舞台，运用裸眼3D、全息投影等技术，让历史人物从典籍中“活”了过来。演出首日，就吸引了5000多名游客。

应天门前的武皇登基大典气势恢宏，明堂天堂内的霓裳羽衣舞翩若惊鸿……走进隋唐洛阳城国家遗址公园，一系列沉浸式文旅新场景、新业态让遗址区变身“全天候剧场”。

从《风起洛阳》火热出圈，“一部剧带火了一座城”，到全程剧本杀以一座城为剧本载体，推动历史文化“活”起来，再到“天女散花”表演人气高涨，成为各地竞相模仿的现象级热点……如今在洛阳，文化味儿十足的旅游新业态、新产品、新现象频频“出圈”，为文旅融合发展注入新动力。

如帘水幕倾泻而下，身着华服的“洛神”裙裾飞扬；龙门石窟佛像前，“千年前”的工匠附岩“开凿”不朽传奇……在洛阳大河荟，《寻迹洛神赋》带领观众在“一步一景”的探索中，沉浸式感受洛阳厚重的历史文化。

融传统文化与高科技为一体，利用5G、AR、VR等新技术，将文化元素融入视、听、演交互体验中……在老君山景区，沉浸式乐舞秀《知道·老君山》推动景区游览由“观山看景”向“深度体验”转变。

旅游因文化更加丰富。当厚重历史遇见沉浸式体验、互动式演绎，历史不再是冰冷的文物，而是可参与、可体验的文旅盛宴，让众多游客“心向往之”。