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呵护文化瑰宝，传承灿烂文明！洛阳多措并举加强文化遗产保护传承
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.22 21:45
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　　“要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。”

　　——习近平

　　近日，习近平总书记在河南考察期间，来到洛阳白马寺、龙门石窟，详细了解加强历史文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等情况。总书记强调，要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。

　　近年来，我市深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述，精心做好文物保护利用和文化遗产保护传承工作，持续提高文物研究阐释和展示传播水平，让文化遗产在保护传承中绽放新光彩。

　　保护先行，守护中华文化瑰宝

　　初夏时节，二里头遗址一带的麦田已经泛黄。在与二里头遗址隔洛河对望的古城村，市考古研究院专家程召辉站在新发现的壕沟和夯土墙基前，仔细观察断面上深浅交错的纹理。

　　“它们在东、北方向对二里头遗址形成围合之势，就像是给二里头都邑加了个‘防护圈’。”程召辉感慨，这里的考古发现，很可能将二里头都邑的规模认知推向新高度。

　　五都荟洛，是洛阳独有的城市标签。在洛河沿岸东西不足50公里的范围内，分布着二里头、偃师商城、东周王城、汉魏故城和隋唐洛阳城等五座都城遗址，描绘出神州大地上早期王朝的起源历程，展示着中华文明的灿烂成就。

　　5000多年的文明史、4000年的城市史、1500多年的建都史,赋予洛阳深厚的文化遗产禀赋。洛阳现有龙门石窟、汉函谷关、含嘉仓等世界文化遗产3项6处，全国重点文物保护单位51处，省级文物保护单位146处，一般不可移动文物9000余处，馆藏可移动文物60余万件(套)。

　　密集丰富的文化遗产，是洛阳人的骄傲；而如何做好这些文化遗产的保护传承工作，则是沉甸甸的职责。

　　“做好文物保护利用传承工作,是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和省委、市委决策部署的具体行动，也是坚定文化自信、传承中华文脉的历史担当。”市文物局局长赵晓军表示。

　　牢记习近平总书记殷殷嘱托，我市坚持保护第一、传承优先理念，通过一系列政策措施为文化遗产“保驾护航”——

　　编制《全市域文物保护与利用总体规划》，实现文物保护与经济发展、城乡建设等规划“多规合一”；

　　建立“市、县(市)区、乡镇(街道)、村、文物保护员”五级文物安全责任体系，有效实现不可移动文物安全保护监管全覆盖；

　　积极推动文化遗产保护与市级国土空间规划有机融合，推动大遗址保护规划纳入国土空间规划“一张图”；

　　建立追责问责机制，让有权必有责、有责要担当、失责必追究成为文物保护工作常态；

　　…………

　　古都洛阳的锦绣大地上，文物古迹粲然可观，文化遗产多姿多彩。新时代，在全要素、全方位、立体化的系统性保护格局下，这些中华文化瑰宝正在散发出独特的魅力。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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