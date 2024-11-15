22日，市委常委会召开扩大会议，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及省委常委会扩大会议部署要求，研究全市学习宣传和贯彻落实工作。

市委常委会召开扩大会议

传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神

研究全市学习宣传和贯彻落实工作

江凌主持 张玉杰出席 孙延文列席

22日，市委常委会召开扩大会议，传达学习习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及省委常委会扩大会议部署要求，研究全市学习宣传和贯彻落实工作。

市委书记江凌主持会议，张玉杰出席，孙延文列席。

会议指出，在积极应对经济下行压力、推动经济持续回升向好的关键时刻，在打好“十四五”收官战、谋划“十五五”新篇章的关键节点，在推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实的关键阶段，习近平总书记莅临河南考察，首站来到洛阳，充分体现了总书记对河南和洛阳发展的高度重视、对河南和洛阳人民的亲切关怀，全市人民倍感振奋、倍感温暖、备受鼓舞。习近平总书记的重要讲话，深刻阐明了新时代新征程上河南发展的全局性、根本性、战略性问题，高瞻远瞩、思想深刻、内涵丰富，为我们进一步做好工作指明了前进方向、提供了根本遵循。全市上下要把学习好、领会好、贯彻好习近平总书记重要讲话精神作为当前和今后的重大政治任务，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，推动总书记重要讲话精神在洛阳落地生根、开花结果。

会议强调，要深刻领悟习近平总书记关于河南工作的重大要求，聚焦“两高四着力”，也就是着力建设现代化产业体系和农业强省，着力改善民生、加强社会治理，着力加强生态环境保护，着力推动文化繁荣兴盛，以高质量发展和高效能治理奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章，主动担当作为，为全国全省发展大局作出更大贡献。

会议强调，要深刻领悟习近平总书记关于坚定信心推动高质量发展的重要要求，不断开创洛阳高质量发展新局面。要着力稳定经济运行，以高质量发展的确定性应对各种不确定性。要坚持以科技创新为引领、以实体经济为根基，把制造业高质量发展作为主攻方向，持续推动传统产业转型升级，积极抢占产业发展新赛道，因地制宜发展新质生产力，加快重塑洛阳产业格局。要大力发展县域经济，集中连片推进乡村全面振兴，在保障粮食安全的基础上，培育壮大乡村特色产业和县域富民产业，以城乡融合发展带动乡村全面振兴，促进城乡共同富裕。要厚植生态优势，以更大力度抓好生态保护治理，深化污染防治攻坚，筑牢生态安全屏障。要加强文化遗产保护传承利用，以高品质古都文化体验区建设为抓手推动文旅产业高质量发展，加快建设国际旅游目的地，真正把文旅产业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。

会议强调，要深刻领悟习近平总书记关于扎扎实实加强社会治理的重要要求，提升社会治理现代化水平，着力实现高效能治理。要全面落实党的领导，加强新兴领域党的建设，推进党的组织覆盖和工作覆盖。要加强和创新基层社会治理，建好用好乡里中心、邻里中心和群众“三自”组织，推动公共服务进村进社区，深入推进“三清两建”，更好地在服务群众中凝聚群众。要突出抓基层、强基础、固根本，坚持以党建引领基层高效能治理，确保社会治理各项工作纵向到底、横向到边。要高度重视法治和诚信建设，充分发挥法治对社会治理的规范和保障作用，提高政府诚信、企业诚信、社会诚信水平。要抓好风险隐患排查治理，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。要坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教同中华优秀传统文化相融合、与社会主义社会相适应。

会议强调，要深刻领悟习近平总书记关于锲而不舍落实中央八项规定精神的重要要求，在一体推进学查改上下功夫，把作风建设不断引向深入。要扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持问题导向，深化标本兼治，着力解决好干部队伍作风上的突出问题，坚决打好纠治“四风”攻坚战持久战，切实把作风硬要求变成硬措施、让铁规矩长出铁牙齿。

会议强调，要深刻领悟习近平总书记关于做好抗旱防汛工作的重要要求，扎实做好抗旱工作，保障城乡居民供水和农业灌溉需求；严防旱涝急转，切实加强山洪灾害、城市内涝、地质灾害、尾矿库等重点领域隐患排查治理，确保人民群众生命财产安全。

会议指出，要围绕现代化产业体系建设、县域经济高质量发展、乡村全面振兴、文旅产业高质量发展、提升社会治理现代化水平、加强干部队伍作风建设等重点课题，加强调查研究，完善工作举措，确保将习近平总书记重要讲话精神落实落细。

会议强调，要切实抓好当前重点工作，以实际行动落实好习近平总书记的殷殷嘱托。要抓好经济运行调度，确保经济持续回升向好。要抓好重大项目建设，牢牢把握发展主动权。要统筹好发展与安全，以高水平安全保障高质量发展。要抓好“十五五”规划编制工作，坚持开门编规划，加强政策衔接和沟通对接，争取更多项目进入国家和省“大盘子”。

在洛市级领导，各县区党政主要负责同志和市直有关部门主要负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)