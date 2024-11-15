未来几天，洛阳多阵雨、雷阵雨天气

根据最新气象资料分析，未来多受短波槽活动影响，我市多阵雨、雷阵雨天气。受地面冷空气影响，23日有3级～4级偏北风，阵风7级～8级。
根据最新气象资料分析，未来多受短波槽活动影响，我市多阵雨、雷阵雨天气。受地面冷空气影响，23日有3级～4级偏北风，阵风7级～8级。
根据最新气象资料分析，未来多受短波槽活动影响，我市多阵雨、雷阵雨天气。受地面冷空气影响，23日有3级～4级偏北风，阵风7级～8级。
具体预报
今天夜里：阴天。
5月23日(周五)：多云间晴天，偏北风3级～4级，阵风7级～8级，气温15℃～24℃。
5月24日(周六)：晴天间多云，傍晚到夜里，局地有阵雨、雷阵雨，气温14℃～25℃。
5月25日(周日)：多云，部分地区有阵雨、雷阵雨，气温16℃～28℃。
5月26日(周一)：多云间晴天，气温17℃～31℃。
5月27日(周二)：多云间阴天，局部地区有阵雨、雷阵雨，气温20℃～28℃。
5月28日(周三)：多云间阴天，局部地区有阵雨、雷阵雨，气温20℃～30℃。
5月29日(周四)：阴天转多云，气温20℃～31℃。⑥
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