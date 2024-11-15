今天是国际生物多样性日，洛阳拥有野生陆栖脊椎动物565种

5月22日是国际生物多样性日，主题为“万物共生、和美永续”。

5月22日是国际生物多样性日，主题为“万物共生、和美永续”。

洛报融媒记者从洛阳市林业局获悉，全市拥有野生陆栖脊椎动物565种，高等植物3018种，生物多样性持续恢复，展现出人与自然和谐共生的生动局面。

作为黄河流域重要节点城市，洛阳地处南北生物的交汇带，温寒湿润的气候、纵横密布的水网、复杂多样的地形，为动植物种类繁衍生长提供了良好的场所。近年，洛阳坚持生态优先、绿色发展理念，相继建立了总面积达1341平方公里的42处自然保护地，全面加强野生动植物保护和繁育，相继监测发现了卷羽鹈鹕、彩鹮、中华斑羚、林麝等珍稀野生动物活动。国家林业和草原局发布首批陆生野生动物重要栖息地名录，洛阳伏牛山兽类及鸟类重要栖息地、孟津黄河湿地候鸟重要栖息地、嵩县陆浑湖湿地候鸟重要栖息地位列其中。

据不完全统计，截至目前，全市拥有野生陆栖脊椎动物565种，总数量较20世纪90年代的342种增加了65.2%，其中列为国家重点保护的野生动物达到121种。除苔藓、地衣、菌类之外，全市拥有高等植物3018种，涉及重点保护植物62种。

下一步，洛阳将持续加强野生动植物保护科普和法律宣传，严厉打击野生动植物非法运输、贸易行为，着力共建万物和谐的美丽家园。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图）