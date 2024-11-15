洛阳街头驶来“快递萌新” 12台无人驾驶快递车“上岗” 　　

搭载两个激光雷达、120米感知范围、可精准识别红绿灯……最近，洛阳城市区首批12台无人驾驶快递车投用，这些科技感十足的“小萌车”成为街头一道亮丽风景线。

搭载两个激光雷达、120米感知范围、可精准识别红绿灯……最近，洛阳城市区首批12台无人驾驶快递车投用，这些科技感十足的“小萌车”成为街头一道亮丽风景线。

21日下午，记者在顺丰速运洛阳分公司瀍河区君河湾营业点看到了其中一台无人驾驶快递车。这款通体白色的“小萌车”车长不足3米、车高约2米，车身四周装有高清摄像头，车顶安装有激光雷达。现场，快递员王来法正在将快件有序装入车厢。

装车完毕，王来法通过手机App启动发车指令，无人驾驶快递车随即沿着预设的滨河北路—凤化街—南大街路线平稳行驶。行驶过程中，该车循环播放“自动驾驶中，随时停车，请保持两米车距”的提示音，吸引了不少路人观看。该车不仅能根据路况自动调节车速，还能精准完成转弯、变道等操作。

约20分钟后，这台无人驾驶快递车顺利抵达南大街与九都路交叉口的指定停靠点。在此等候的快递员迅速将快件转运至电动三轮车上，而无人驾驶快递车则沿九都路自动返航，全程用时不到1小时。

君河湾营业点运营总监何建锋介绍，这款无人驾驶快递车搭载了2个激光雷达和12个高清摄像头，具备360度无死角环境感知能力，可精准识别车道线、障碍物及交通信号灯。车辆最高时速50公里，续航里程达200公里，载货空间可容纳近三百件包裹，最大载重500公斤。