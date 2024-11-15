确保群众吃上“放心粽”！洛阳对端午节前粽子市场进行检查

端午节就要到了，粽子等节令食品也进入销售旺季。22日上午，洛阳市市场监管局执法人员对洛阳超市、商场等处售卖的粽子进行检查，确保群众吃上“放心粽”。

端午节就要到了，粽子等节令食品也进入销售旺季。22日上午，洛阳市市场监管局执法人员对洛阳超市、商场等处售卖的粽子进行检查，确保群众吃上“放心粽”。

在涧西区的567鲜生超市王府井店、易和仓超市珠江路店、洛龙区的大张盛德美购物广场新区店等多家超市，各类品牌和口味的粽子已经被摆放在显眼位置。在口味方面，除了常见的豆沙、蜜枣、蛋黄和肉粽之外，今年还新增了紫薯、大黄米、芋头等口味，不少市民正在选购。

检查现场，执法人员重点查看了预包装标签标注的生产日期、保质期、配料表、厂名、厂址等相关信息是否完整清晰，要求企业严格执行进货查验制度，按标签标识要求储存销售食品，严禁销售“三无”、变质等不符合食品安全标准的食品。针对部分超市存在的标签内容不规范情况，执法人员现场指出并要求其进行整改。

如今，市民购买粽子不仅有超市、商场等实体店，还有各大电商平台可以选择。洛阳市市场监管局相关负责人提醒大家，购买粽子时要尽量选择正规且信誉度较好的大型商场、超市，千万不要贪便宜或者图方便，在地摊、流动商贩处购买。挑选时要注意观察包装袋是否有破损、漏气或胀袋等现象。查看粽子外包装是否有印刷清晰的食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等。

网购粽子时，要选择正规的网购平台和信誉度高的网店经营者，不要被“自制”“私房粽”“全手工制作”等看似美好但其实无生产资质的商家所迷惑。收到网购粽子时，要注意查看，一旦发现问题食品，应及时拍照取证并联系网店经营者或者电商经销平台客服进行处理。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 段亚琼 文/图)