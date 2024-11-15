洛阳市“药香里的乡村振兴”网络主题宣传活动明日启幕

解锁中医药振兴的“嵩县密码”，以“药香路径”激活乡村振兴新动能。5月23日，由洛阳市委网信办主办，嵩县县委宣传部、嵩县县委网信办承办的“药香里的乡村振兴”网络主题宣传活动即将启幕。

解锁中医药振兴的“嵩县密码”，以“药香路径”激活乡村振兴新动能。

5月23日，由洛阳市委网信办主办，嵩县县委宣传部、嵩县县委网信办承办的“药香里的乡村振兴”网络主题宣传活动即将启幕。活动将邀请中央及省市级媒体、网络名人等一起走进嵩县，通过全媒体传播，全景式展现中医药全产业链赋能乡村振兴的“嵩县样本”。

近年来，洛阳市持续布局集中连片推进乡村全面振兴工作，推动农业向规模化、智慧化、全链条方向转型。作为“中原药谷”核心区，嵩县中药材种植面积达65.2万亩，产值突破60亿元，丹参、柴胡等“六朵金花”标准化种植基地覆盖10万农户。依托河南省科学院共建的中原药谷科创园，嵩县构建“研发中试+孵化加速+产业运营”全链条发展新模式，推动中药材向生物医药、医美产品延伸，实现了从万亩药田到百亿产业链的跨越式发展。

据悉，此次网络主题宣传活动采风团将走进嵩县陆浑镇牛寨村、上坡村，城关镇叶岭村以及桑蚕小镇、中原药谷等地，实地感受嵩县在中医药领域的新探索新成效，农文旅融合的宜居宜业和美乡村新图景。敬请关注。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 张醒 王博 赵明辰 文/图）