许嵩歌迷请注意！本周六洛阳站演唱会交通管制通告来了

今日，洛阳交警微信公众号发布消息，许嵩2025巡回演唱会洛阳站定于2025年5月24日19时30分在洛阳市伊滨区奥林匹克体育中心体育场举行，在活动期间将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。 今日，洛阳交警微信公众号发布消息，许嵩2025巡回演唱会洛阳站定于2025年5月24日19时30分在洛阳市伊滨区奥林匹克体育中心体育场举行，在活动期间将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。具体内容如下： 关于许嵩2025巡回演唱会洛阳站期间道路交通管理的通告 许嵩2025巡回演唱会洛阳站定于2025年5月24日19时30分在洛阳市伊滨区奥林匹克体育中心体育场举行。为保障活动顺利进行及道路交通安全畅通，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，在活动期间将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。现将有关情况通告如下: 一、管控时段 5月24日9时至24时 二、管控区域 南山大道(向东)-李村大街(向北)-伊洛东路(向西)-诸葛大街(向南)-司马光路(向东)-孝文大道(向南)连线范围(以上道路均包含本路)。 三、交通管理措施 (一)自5月24日9时至24时，孝文大道—龙顾路(含)—奥体东路—司马光路—玉溪东街—梁村路连线范围实行临时封闭，禁止车辆通行。 (二)自5月24日13时至24时，孝文大道(梁村路至南山大道)、司马光路(方楼街至孝文大道)实行临时封闭，禁止车辆通行。 (三)管控区域内除临时封闭路段以外的其他道路设置为临时停车区，车辆可沿非机动车道靠右顺向停放，占道停车资源饱和后，道路实行梯次封闭。 四、绕行线路 以上区域和道路交通临时管控后，南北通行的车辆可绕行伊滨路、诸葛大街、光武大道、李村大街，东西通行的车辆可绕行科技大道、伊洛路、开元大道。 五、出行提示 (一)公安机关交通管理部门将根据道路交通流量情况，视情调整临时交通管理时间和范围，请广大市民提前做好出行安排，合理选择出行方式、出行时间。 (二)活动现场周边停车资源有限，建议广大歌迷朋友尽量选择公共交通工具出行，以减少交通拥堵,具体公交运行方案由洛阳市公交集团另行发布。在临时停车区道路两侧停车时，注意行车安全，服从现场执勤人员指挥。 特此通告 洛阳市公安局交通警察支队 2025年5月22日 ⑥