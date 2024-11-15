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洛阳市工商联成功召开银商合作签约暨智慧工商联系统发布大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 市工商联经联部 2025.05.22 13:20
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　　5月20日，洛阳市工商联与招商银行洛阳分行、邮储银行洛阳分行战略合作签约仪式圆满举行。此次签约活动既是深入贯彻中央、省市金融服务民营经济发展壮大决策部署的重要举措，也是积极创新金融服务民营经济模式，推动民营经济健康发展、高质量发展的务实行动。洛阳市委统战部副部长、市工商联党组书记朱晓伟，招商银行洛阳分行行长李刚，邮储银行洛阳分行副行长戚强出席，城市区工商联负责人、40家市直属商会负责人和部分企业代表80余人参加活动。

　　签约仪式上，招商银行和邮储银行负责人结合各自特点和优势，分别向广大民营企业作出郑重承诺，将积极创新服务手段，改变工作作风，全力为民营企业发展提供优质的金融服务，持续提高企业获得感。最后，朱晓伟书记指出，作为广大民营企业家的“娘家人”，推动良好的政企对接、银企合作，搭建平台载体，促进民营经济高质量发展是工商联职责所在、主责主业。他强调，要以成功签约为新的起点，进一步增进信任，加强沟通，互利双赢，不断巩固和扩大对接成果，通过大家共同努力，使银企合作的基石更牢，合作的关系更好，合作的领域更广，合作的效果更显著。

　　签约仪式后，“洛阳市智慧工商联平台-云上商协”系统正式发布。该平台依托先进的信息技术，整合了金融服务、政策资讯、诉求反馈、意见建议和企业交流等多种功能，旨在为工商联会员企业搭建一个全方位、一站式的服务平台。通过该平台，企业可以及时了解最新的金融政策和产品信息，在线提交融资需求，实现与银行的精准对接；同时，还能获取各类惠企政策解读，促进企业间的资源共享与合作交流。工商联相关负责人介绍，智慧工商联平台的上线，是数字化工商联建设的重要举措，有效提升服务企业的能力和水平，推动工商联工作迈上新台阶。
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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