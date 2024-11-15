卢舍那大佛神秘的微笑，这样“保养”出来

河南洛阳城南，两山对峙，伊河中流。沿西山拾级而上，只见崖壁窟龛密布、造像大小各异，龙门石窟到了。

龙门石窟外景。新华社记者 郝源摄

龙门石窟始凿于北魏孝文帝迁都洛阳之际，繁荣于唐代，断续营造400余年。2345个窟龛、近11万尊造像、2800多块碑刻题记、近80座佛塔……历经1500多个春秋的龙门石窟，是世界上造像最多、规模最大的石刻宝库，联合国教科文组织称之为“中国石刻艺术的最高峰”。2000年11月，龙门石窟被列入《世界遗产名录》。

古迹保护 从“救急症”到“防未病”

风从河面吹来，闷热的洞窟里有了丝丝凉意。古阳洞内，脚手架上，马朝龙和同事正在进行石窟测绘、病害监测。

龙门石窟研究院的工作人员对石窟造像进行数字化扫描。人民日报记者 张文豪摄

洞内一尊造像局部出现了潮湿，长出了苔藓。“这里有渗漏点。渗漏会带来岩体开裂、微生物滋生，影响石质文物的安全，不能大意。”马朝龙说。

马朝龙是龙门石窟研究院研究馆员。最近，他正带着同事排查隐患、绘制病害图，为后续考古报告编写和保护工作提供资料。

古阳洞是龙门石窟最早的洞窟。洞窟内，一尊尊造像栩栩如生，题记众多。

千年前，匠人留下的遮雨石板、石刻窟檐、排水沟等实物，现在仍然发挥着保护石窟的重要作用，彰显出古人的智慧。但是，在自然侵蚀下，加上人为因素，龙门石窟一直受到病害侵扰。

被列入首批全国重点文物保护单位时，龙门石窟正面临围岩崩塌、石窟风化、洞窟渗漏等挑战。不少造像存在倒塌崩落隐患，已到了需要抢救性保护的地步。一张老照片显示：卢舍那大佛掉块明显，一条裂缝“划破”脸颊。1971年，龙门石窟开始第一次大规模修复。对需要加固的地方，用钢筋锚杆铆焊、加固；对需要填补的裂缝，用树脂浆液灌入……卢舍那大佛的修复工程，历时15年。

时隔50年，龙门石窟再启“修复模式”，这次有了新技术。

2021年，奉先寺被脚手架与防护网包裹，披上了“手术衣”。比起半个世纪前，监测手段、勘测技术、灌浆材料、施工工艺等，都有了质的提升。

“为了保护文物本体，我们悬挑架杆，脚手架与壁面保持间隔，并尽量让游客看到卢舍那的微笑。”马朝龙说，这次大修，龙门石窟研究院联合高校对洞窟含水率、风化程度全面“体检”，建立数字化档案，为石刻定制“健康手册”。

大修还有新收获。“我们首次在卢舍那大佛的面部检测到金、银元素，还在佛像身体表面发现彩绘颜料残留。”马朝龙说，200余天的修复，换来的不仅是岩体稳固，更是一种预防性保护，“50年前的修复是‘动大手术’，我们近年来完善监测体系，保护工作更像‘日常保养’。”