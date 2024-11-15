免门票！栾川天河大峡谷最新活动官宣

夏日，天河大峡谷又又又开始整活了！
盛夏的脚步已悄然来临，
来天河森林氧吧感受夏日份清凉
5月20日-6月30日起，分时段，分区域免门票了！
5月20日-5月25日 平顶山、南阳、驻马店、信阳、安徽全域；
5月26日-6月2日 洛阳、郑州、三门峡、山西全域；
6月3日-6月8日 焦作、新乡、安阳、济源、河北全域；
6月9日-6月15日 开封、商丘、濮阳、鹤壁、山东全域；
6月16日-6月22日 许昌、漯河、周口、湖北全域；
6月23日-6月30日 平顶山、信阳、驻马店、南阳、陕西全域；
温馨提示：
1.请携带本人身份证，到景区售票大厅换票；
2.参与活动需购买5元保险
3.更多票务政策见文末。
天河大峡谷旅游度假开发有限公司
2025年5月21日
天河大峡谷第二届山野艺术节持续中
不是谁懂啊 这是河南？
我服了洛阳还藏着个神仙地方
天河大峡谷的福蝶花园也太浪漫了
蝴蝶即福叠
恋爱暂停 发财先行
天灵灵，地灵灵，财神爷爷快显灵
财神爷爷，我的GPS开了，
接接接！
短暂逃离城市，感受天河天然氧吧
翻山越岭为不一样的风景
进山去班味~
夏日的天河不仅有蝴蝶花园
还可以戏水
让我们在天河，财运和爱情撞个满怀！
登山小分队正在进行中
一山有自有一山的风景
今日份快乐，是爬山给的
票务政策
收费标准
成人门票：65元/人；
观光车：30元/人；
索道：80元/人往返。
观光车包含：游客中心至财神庙站往返+索道站至迎宾站(山门)下行
优惠套票
门票+观光车+索道：
原价175元套票140元/人；
门票+观光车：
原价95元/人套票80元/人；
观光车+索道：
原价110元/人套票100元/人。
注：套票中观光车包含游客中心至财神庙站往返+索道站至迎宾站(山门)下行
优惠及免票政策
1.在校学生，教师，凭本人有效证件，门票半价；
2.1.4m以下、60岁以上、现役军人、军残、警察、消防、残疾人、记者、省级以上摄影家、洛阳旅游年卡，凭本人有效证件，免门票；
3.栾川本地居民免门票(国家法定假期，7、8月份周六、周日，冬季冰雪项目不可用)；
4.1.2m以下儿童，门票、观光车、索道，全免。