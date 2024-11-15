免门票！栾川天河大峡谷最新活动官宣

夏日，天河大峡谷又又又开始整活了！

夏日，天河大峡谷又又又开始整活了！ 夏日，天河大峡谷又又又开始整活了！ 盛夏的脚步已悄然来临， 来天河森林氧吧感受夏日份清凉 5月20日-6月30日起，分时段，分区域免门票了！ 5月20日-5月25日 平顶山、南阳、驻马店、信阳、安徽全域； 5月26日-6月2日 洛阳、郑州、三门峡、山西全域； 6月3日-6月8日 焦作、新乡、安阳、济源、河北全域； 6月9日-6月15日 开封、商丘、濮阳、鹤壁、山东全域； 6月16日-6月22日 许昌、漯河、周口、湖北全域； 6月23日-6月30日 平顶山、信阳、驻马店、南阳、陕西全域； 温馨提示： 1.请携带本人身份证，到景区售票大厅换票； 2.参与活动需购买5元保险 3.更多票务政策见文末。 天河大峡谷旅游度假开发有限公司 2025年5月21日 天河大峡谷第二届山野艺术节持续中 不是谁懂啊 这是河南？ 我服了洛阳还藏着个神仙地方 天河大峡谷的福蝶花园也太浪漫了 蝴蝶即福叠 恋爱暂停 发财先行 天灵灵，地灵灵，财神爷爷快显灵 财神爷爷，我的GPS开了， 接接接！ 短暂逃离城市，感受天河天然氧吧 翻山越岭为不一样的风景 进山去班味~ 夏日的天河不仅有蝴蝶花园 还可以戏水 让我们在天河，财运和爱情撞个满怀！ 登山小分队正在进行中 一山有自有一山的风景 今日份快乐，是爬山给的 票务政策 收费标准 成人门票：65元/人； 观光车：30元/人； 索道：80元/人往返。 观光车包含：游客中心至财神庙站往返+索道站至迎宾站(山门)下行 优惠套票 门票+观光车+索道： 原价175元套票140元/人； 门票+观光车： 原价95元/人套票80元/人； 观光车+索道： 原价110元/人套票100元/人。 注：套票中观光车包含游客中心至财神庙站往返+索道站至迎宾站(山门)下行 优惠及免票政策 1.在校学生，教师，凭本人有效证件，门票半价； 2.1.4m以下、60岁以上、现役军人、军残、警察、消防、残疾人、记者、省级以上摄影家、洛阳旅游年卡，凭本人有效证件，免门票； 3.栾川本地居民免门票(国家法定假期，7、8月份周六、周日，冬季冰雪项目不可用)； 4.1.2m以下儿童，门票、观光车、索道，全免。