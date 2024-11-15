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免门票！栾川天河大峡谷最新活动官宣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 天河大峡谷 2025.05.22 10:58
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　　夏日，天河大峡谷又又又开始整活了！

　　盛夏的脚步已悄然来临，

　　来天河森林氧吧感受夏日份清凉

　　5月20日-6月30日起，分时段，分区域免门票了！

　　5月20日-5月25日 平顶山、南阳、驻马店、信阳、安徽全域；

　　5月26日-6月2日 洛阳、郑州、三门峡、山西全域；

　　6月3日-6月8日 焦作、新乡、安阳、济源、河北全域；

　　6月9日-6月15日 开封、商丘、濮阳、鹤壁、山东全域；

　　6月16日-6月22日 许昌、漯河、周口、湖北全域；

　　6月23日-6月30日 平顶山、信阳、驻马店、南阳、陕西全域；

　　温馨提示：

　　1.请携带本人身份证，到景区售票大厅换票；

　　2.参与活动需购买5元保险

　　3.更多票务政策见文末。

天河大峡谷旅游度假开发有限公司

2025年5月21日

　　天河大峡谷第二届山野艺术节持续中

　　不是谁懂啊 这是河南？

　　我服了洛阳还藏着个神仙地方

　　天河大峡谷的福蝶花园也太浪漫了

　　蝴蝶即福叠

　　恋爱暂停 发财先行

　　天灵灵，地灵灵，财神爷爷快显灵

　　财神爷爷，我的GPS开了，

　　接接接！

　　短暂逃离城市，感受天河天然氧吧

　　翻山越岭为不一样的风景

　　进山去班味~

　　夏日的天河不仅有蝴蝶花园

　　还可以戏水

　　让我们在天河，财运和爱情撞个满怀！

　　登山小分队正在进行中

　　一山有自有一山的风景

　　今日份快乐，是爬山给的

　　票务政策

　　收费标准

　　成人门票：65元/人；

　　观光车：30元/人；

　　索道：80元/人往返。

　　观光车包含：游客中心至财神庙站往返+索道站至迎宾站(山门)下行

　　优惠套票

　　门票+观光车+索道：

　　原价175元套票140元/人；

　　门票+观光车：

　　原价95元/人套票80元/人；

　　观光车+索道：

　　原价110元/人套票100元/人。

　　注：套票中观光车包含游客中心至财神庙站往返+索道站至迎宾站(山门)下行

　　优惠及免票政策

　　1.在校学生，教师，凭本人有效证件，门票半价；

　　2.1.4m以下、60岁以上、现役军人、军残、警察、消防、残疾人、记者、省级以上摄影家、洛阳旅游年卡，凭本人有效证件，免门票；

　　3.栾川本地居民免门票(国家法定假期，7、8月份周六、周日，冬季冰雪项目不可用)；

　　4.1.2m以下儿童，门票、观光车、索道，全免。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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