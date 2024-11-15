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潜心护瑰宝 龙门韵传扬——习近平总书记在龙门石窟考察回访记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.22 08:51
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　　“文旅融合前景广阔，要推动文旅产业高质量发展，真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。”

　　——习近平

5月20日，游客在龙门石窟游览

　　香山郁郁，伊水汤汤。夏日晴阳里，龙门石窟巍峨壮观、仪态万千。

　　5月19日，习近平总书记来到龙门石窟考察，详细了解文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等情况。他强调，要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好，推动文旅产业高质量发展，并鼓励小朋友们多到实地寻溯中华文化，从小树立文化自信。

　　字字深情，句句难忘。循着习近平总书记的脚步，记者来到龙门石窟回访。大家纷纷表示，将牢记总书记殷殷嘱托，更好担负起新的文化使命，持续做好石窟文物保护、修复、传承、利用工作，为中华优秀传统文化的传承创新作出新的更大贡献。

　　保护好

　　“洛都四郊，山水之胜，龙门首焉。”

　　龙门石窟窟龛2345个、各类造像近11万尊、碑刻题记2800余品，一窟一世界，一石一乾坤。它是世界上造像最多、规模最大的石刻艺术宝库，被联合国教科文组织评价为“中国石刻艺术的最高峰”。

　　19日下午，习近平总书记由正门进入龙门石窟，仔细察看距今1500多年的洞窟和石刻。“从石窟基本情况，到伊河水文状况，再到香山寺保护，总书记一路走、一路聊，问得很仔细。”陪同讲解的龙门石窟研究院党委书记余杰回忆说。

　　在古阳洞，龙门石窟研究院石窟保护研究与遗产监测中心副主任马朝龙等人，正在进行考古报告撰写、病害资料收集等工作。

刘轶在工作中

　　古阳洞，龙门石窟开凿最早、内容最丰富的洞窟，也是中国石窟保存造像铭最多的一座洞窟。总书记拾级而上，在这里停留许久，看得十分认真，并与工作人员深入交谈。“总书记进入古阳洞后，与我们每一位工作人员亲切握手，对洞窟的文物保护情况，以及我们正在开展的工作进行了详细询问。从中，我深切体会到总书记对文物保护的高度重视。”石窟保护研究与遗产监测中心工作人员刘轶回忆说。

　　习近平总书记曾强调，“世界文化遗产，保护好是第一位的”。在交谈中，文物保护的主题贯穿始终。

　　让马朝龙印象深刻的是，总书记对石窟保护的询问很细致，交流时甚至问到石窟的岩性这样的专业问题。“龙门石窟的岩层属于石灰岩，质地细腻，当年工匠正是借着这种特性，才能在石壁上雕出‘曹衣出水’的飘逸衣纹。针对不同的岩性，保护策略也不一样……”马朝龙详细讲解，习近平总书记频频点头微笑。

　　受长期自然侵蚀和历史人为破坏影响，龙门石窟一度残损严重。新中国成立后，龙门石窟开始得到有效保护和利用。1961年成为第一批全国重点文物保护单位，2000年成功入选《世界遗产名录》。

　　“上工治未病。”眼下，龙门石窟推动从抢救性保护到预防性保护转变。马朝龙目前开展的病害调查研究，犹如给石窟寺“望闻问切”，开“体检报告”。“石头‘生病’，文物也会受到影响。决不能放过每一处渗漏、每一块霉斑。”马朝龙说。

　　多年来，龙门石窟研究院针对石窟危岩崩塌、雕刻品风化和洞窟渗漏水三大病害进行了不懈研究。2022年，龙门石窟迎来了50年来首次进行的大型保护工程，基本解决东西两山的窟龛危岩体和渗漏水病害问题。山顶微裂缝封堵灌浆2806平方米，加固较大危岩体68块，粘接碎裂岩体1107平方米……这一组数据的背后，《奉先寺裂隙及渗水病害调查图》为施工提供了依据，立了大功。

　　择一事，精一业。地质专业出身的马朝龙，入职龙门石窟已有28年。他常说，自己的简历就一句话，“在龙门石窟修文物”。

　　“总书记亲临考古工作一线，让我们感到莫大的鼓舞。”马朝龙说，“我们将持续做好本职工作，扛起保护历史文化遗产的重任，让龙门石窟呈现出更好的状态，长久地展现中华优秀传统文化的魅力。”

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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