释放轴承制造向新力 挺起民族工业硬脊梁——习近平总书记在洛阳轴承集团股份有限公司考察回访记

孟夏之季，万物并秀。洛阳这一创新热土、制造重镇，生机勃勃，葳蕤生光。“推进中国式现代化要继续把制造业搞好！”19日下午，习近平总书记来到洛阳轴承集团股份有限公司考察，走进企业智能工厂，了解各种类型轴承产品的性能和用途，察看智能生产线，并同企业职工亲切交谈。

“制造业是国民经济的重要支柱，推进中国式现代化必须保持制造业合理比重。现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。”

——习近平

孟夏之季，万物并秀。洛阳这一创新热土、制造重镇，生机勃勃，葳蕤生光。“推进中国式现代化要继续把制造业搞好！”19日下午，习近平总书记来到洛阳轴承集团股份有限公司考察，走进企业智能工厂，了解各种类型轴承产品的性能和用途，察看智能生产线，并同企业职工亲切交谈。

亲切关怀温暖心田，殷殷嘱托催人奋进。

洛轴集团洛龙区生产基地

习近平总书记考察结束后，洛报融媒记者走进洛轴集团，沿着总书记考察调研的足迹进行回访。全体干部职工按捺不住激动的心情，纷纷表示，要把习近平总书记的亲切关怀和殷切期望转化为干事创业的强大力量，坚定不移实施创新驱动发展战略，着力实现技术自立自强，做大做强民族品牌，坚决扛起推动制造业高质量发展的使命担当，在现代化建设新征程上奋勇争先、建功立业。

自主研发，夯实制造业基础

机械手臂运转如飞，智能物流精准调度，控制系统协同运转……

昨日，在洛轴集团风电齿轮箱轴承智能工厂，生产火热，这里巧妙运用数字孪生技术，将工业大数据分析与“5G+工业物联网”系统完美结合，实现产品从设计、选材、生产到交货的全程数字化。

洛轴集团董事长王新莹

“习近平总书记这次来河南考察，第一站就来到洛轴集团的这个车间，让企业倍感荣耀、倍感振奋，让全体职工深受鼓舞、深受激励，也切实增强了我们做大做强做优轴承主业、助力制造强国建设的使命感责任感。”洛轴集团董事长王新莹难掩激动地说。

轴承，被称为机器运转的“关节”。小到手表、家电，大到飞机、船舶，几乎需要转动的设备都会用到轴承，它是现代工业基础的零部件，也是产业链现代化和自主可控的核心环节，其发展水平直接影响工业产品的性能、质量和技术竞争力。

在洛轴集团，从内径几厘米的机器人轴承，到外径数米的盾构机轴承；从可靠性要求严苛的新能源汽车轴承，到高精密级的航空航天轴承……一个个整齐陈列的“拳头产品”，既是洛轴集团的闪亮名片，也生动展示了中国制造的硬核实力。

“习近平总书记看得认真、问得详细，特别关心轴承自主研发生产的情况。”王新莹说，习近平总书记了解企业发展历程，听取不同类型轴承产品的用途和性能介绍，走近生产线察看生产流程，并对推动制造业发展提出了殷切期望。

在与职工交流时，习近平总书记说：“我们坚持发展实业，从过去洋火、洋皂、洋铁等靠买进来，到现在成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国，这条路走对了。”

“总书记一席话语速平缓，但铿锵有力、掷地有声，让人心潮澎湃、久久不能平静，我对‘过去洋火、洋皂、洋铁等靠买进来’这句话印象特别深。”王新莹深有感触地说，洛轴集团自诞生之日起，便与国家利益和社会责任紧密相连，产品从无到有，企业从小到大，技术由弱到强，成为我国制造业自立自强的生动缩影。

看产品，从单一的产品线到多元化的产品结构，从深耕细作国内市场到不断开拓国际市场，从内径6毫米的“袖珍款”到外径15米的“巨无霸”……洛轴集团产品涵盖9大类型3万余种，产销规模、配套服务能力位居中国轴承行业综合性制造企业前列，至今仍保持着多项中国轴承行业纪录。

看企业，于一穷二白中艰难起步，在改革开放中奋起直追……进入新时代，洛轴集团持续深化国企改革，着力构建现代化企业治理体系，加快建设智能化生产基地，积极抢占产业发展新“风口”。

看技术，从“嫦娥”奔月、“神舟”飞天，到配套“中国天眼”“世界巨眼”……洛轴集团的产品广泛应用到航空航天、工程机械、风力发电、轨道交通、港机船舶等领域，为众多“大国重器”贡献力量。